Я нашел ошибку
Главные новости:
По их мнению, если не вернуть эти льготы, то распространение новых ЭЗС сильно замедлится.
Операторы зарядных станций просят вернуть бесплатный проезд по платным трассам для владельцев электромобилей в России
Пассажир одного из автомобилей госпитализирован.
ДТП в Самаре: на Волжском проспекте столкнулись два автомобиля
«Чек Индекс»: шоколадные плитки подорожали на 14% за год, конфеты — на 11%.
В России резко подорожал шоколад
Она предупредила, что в случае частого ощущения холода в конечностях следует обратиться за диагностикой к специалисту.
Врач: симптом холодных конечностей может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем
Основа — это выбор качественной муки.
Шеф-повар: советы по приготовлению кружевных блинов
Дети смогли не только увидеть, но и примерить элементы военной экипировки, а также узнать больше о службе и истории своей страны.
В Самарской областной больнице прошла интерактивная выставка военных атрибутов для юных пациентов
Перед комплексным укреплением иммунной системы необходимо проконсультироваться со специалистом.
Самарский врач-терапевт рассказала об эффективных способах укрепления и поддержания иммунитета
Соревнования проходили в Самаре на лыжной базе спортивной школы «Чайка» и продолжались в течение недели.
Сборная Самарской области - призер зимнего этапа «Туриады»
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.17
-0.34
EUR 92.02
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
В модельной библиотеке «Аксаков-центр» прошел час мужества - мероприятие «От Афгана до СВО».
Самарский зоопарк отметит Масленицу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-терапевт рассказала об эффективных способах укрепления и поддержания иммунитета

24 февраля 2025 17:28
212
Перед комплексным укреплением иммунной системы необходимо проконсультироваться со специалистом.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара, главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева:

«Для укрепления иммунитета необходимы здоровый сон, разумная физическая и двигательная активность, оздоровительное закаливание, соблюдение правил личной и общественной гигиены, минимизация стрессовых ситуаций и сбалансированное питание.

 Сон. Его оптимальная продолжительность индивидуальна для каждого человека и может варьироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья и генетических особенностей. В среднем взрослому человеку требуется 7–9 часов сна в сутки.

Закаливание. Благодаря закаливанию стимулируется кровообращение, снижается восприимчивость к инфекциям и повышается общий тонус организма. Его нужно проводить постепенно и с учётом индивидуальных особенностей организма. В том числе для людей с хроническими заболеваниями или ограничениями по здоровью.

Физическая активность. Регулярные занятия спортом положительно влияют на иммунитет, а именно:

 Укрепляют иммунные клетки. Физическая активность стимулирует движение иммунных клеток по организму, что улучшает их способность распознавать и уничтожать патогены инфекции.

Увеличивают производство антител. Они играют важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Снижают уровень воспаления.

Улучшают лимфообращение. Это улучшает очистку токсинов и отходов из организма и поддерживает здоровую иммунную систему.

Снижают стресс.Физическая активность замедляет высвобождение гормонов стресса, например кортизола, который подавляет иммунитет.

 Вакцинация. Организм вырабатывает антитела, защищающие от инфекции, распознавая и избавляясь от неё.

 Сбалансированное питание. Потребление достаточного количества нутриентов помогает поддерживать иммунную функцию.

Важно помнить, что укрепление иммунитета нельзя проводить бесконтрольно, его следует не только повышать, но и корректировать в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Перед комплексным укреплением иммунной системы необходимо проконсультироваться со специалистом."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области работают 4 трассовых медицинских пункта. За 2024 год специалисты трассовых пунктов совершили 115 выездов на место аварий.
22 февраля 2025, 16:31
Около 550 человек за год получили медпомощь в трассовых медпунктах региона
В Самарской области работают 4 трассовых медицинских пункта. За 2024 год специалисты трассовых пунктов совершили 115 выездов на место аварий. Здравоохранение
770
Сохранение нормального веса и ведение здорового образа жизни значительно улучшает репродуктивное здоровье мужчин и снижает риски развития заболеваний у будущих детей.
20 февраля 2025, 18:27
 Самарский врач-репродуктолог рассказала, как избыточный вес влияет на здоровье мужчин
Сохранение нормального веса и ведение здорового образа жизни значительно улучшает репродуктивное здоровье мужчин и снижает риски развития заболеваний у... Здравоохранение
832
Был выявлен редкий диагноз - концентрический склероз Бало.
20 февраля 2025, 16:55
Врачи больницы им. В.Д. Середавина совместно с федеральными коллегами спасли жизнь подростку с редким заболеванием
Был выявлен редкий диагноз - концентрический склероз Бало. Здравоохранение
907
Здравоохранение
Она предупредила, что в случае частого ощущения холода в конечностях следует обратиться за диагностикой к специалисту.
24 февраля 2025  18:23
Врач: симптом холодных конечностей может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем
178
Перед комплексным укреплением иммунной системы необходимо проконсультироваться со специалистом.
24 февраля 2025  17:28
Самарский врач-терапевт рассказала об эффективных способах укрепления и поддержания иммунитета
212
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
24 февраля 2025  13:59
В Самаре построят новый корпус больницы Семашко
282
Врачи предупредили о вреде блинов для некоторых людей
23 февраля 2025  13:33
Врачи предупредили о вреде блинов для некоторых людей
473
В Самарской области работают 4 трассовых медицинских пункта. За 2024 год специалисты трассовых пунктов совершили 115 выездов на место аварий.
22 февраля 2025  16:31
Около 550 человек за год получили медпомощь в трассовых медпунктах региона
770
Андрей Орлов вручил награды фельдшерам медицинских учреждений региона.
21 февраля 2025  17:11
Министр здравоохранения Самарской области поздравил фельдшеров с их профессиональным праздником
832
Названы частые симптомы добравшегося из Китая в РФ метапневмовируса
21 февраля 2025  13:42
Названы частые симптомы добравшегося из Китая в РФ метапневмовируса
679
Минздрав попросили доработать критерии оценки качества оказания медпомощи
21 февраля 2025  13:03
Минздрав попросили доработать критерии оценки качества оказания медпомощи
627
Так как сейчас у детей период становления и созревания репродуктивных функций начинается раньше.
20 февраля 2025  22:06
Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков раньше 14 лет
879
Сохранение нормального веса и ведение здорового образа жизни значительно улучшает репродуктивное здоровье мужчин и снижает риски развития заболеваний у будущих детей.
20 февраля 2025  18:27
 Самарский врач-репродуктолог рассказала, как избыточный вес влияет на здоровье мужчин
832
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
10164
Весь список
В центре внимания
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
24 февраля 2025  13:14
С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии
595
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
24 февраля 2025  12:49
В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»
252
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
23 февраля 2025  13:47
Сборная Самарской области стала призером общего зачета зимнего этапа «Туриады ПФО»
557
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
23 февраля 2025  12:34
В Самарской области сняли ограничения на трассе М5
546
с Днем защитника Отечества
23 февраля 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
528
Весь список