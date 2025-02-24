Самарский врач-терапевт рассказала об эффективных способах укрепления и поддержания иммунитета

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара, главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева:



«Для укрепления иммунитета необходимы здоровый сон, разумная физическая и двигательная активность, оздоровительное закаливание, соблюдение правил личной и общественной гигиены, минимизация стрессовых ситуаций и сбалансированное питание.



Сон. Его оптимальная продолжительность индивидуальна для каждого человека и может варьироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья и генетических особенностей. В среднем взрослому человеку требуется 7–9 часов сна в сутки.



Закаливание. Благодаря закаливанию стимулируется кровообращение, снижается восприимчивость к инфекциям и повышается общий тонус организма. Его нужно проводить постепенно и с учётом индивидуальных особенностей организма. В том числе для людей с хроническими заболеваниями или ограничениями по здоровью.



Физическая активность. Регулярные занятия спортом положительно влияют на иммунитет, а именно:



Укрепляют иммунные клетки. Физическая активность стимулирует движение иммунных клеток по организму, что улучшает их способность распознавать и уничтожать патогены инфекции.



Увеличивают производство антител. Они играют важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями.



Снижают уровень воспаления.



Улучшают лимфообращение. Это улучшает очистку токсинов и отходов из организма и поддерживает здоровую иммунную систему.



Снижают стресс.Физическая активность замедляет высвобождение гормонов стресса, например кортизола, который подавляет иммунитет.



Вакцинация. Организм вырабатывает антитела, защищающие от инфекции, распознавая и избавляясь от неё.



Сбалансированное питание. Потребление достаточного количества нутриентов помогает поддерживать иммунную функцию.



Важно помнить, что укрепление иммунитета нельзя проводить бесконтрольно, его следует не только повышать, но и корректировать в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Перед комплексным укреплением иммунной системы необходимо проконсультироваться со специалистом."

Фото: минздрав СО