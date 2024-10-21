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Самарский врач рассказала, как сохранить когнитивные функции и избежать деменции

21 октября 2024 16:28
117
Важно вовремя обратиться за помощью к специалистам, чтобы не пропустить тот момент, когда нарушения станут уже серьезными.

Рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:

"В настоящее время созданы программы для поддержания когнитивного резерва. Они помогают бороться с возрастными нарушениями функций – внимания, памяти, мышления.

Важно вовремя обратиться за помощью к специалистам, чтобы не пропустить тот момент, когда нарушения станут уже серьезными.

Тревожными звоночками считаются ситуации, когда человек, например, забывает о кастрюле на плите или не может в беседе вспомнить слова, забывает имена или недавние события. Такие ситуации могут происходить даже с достаточно молодыми людьми, например, от длительного стресса и накопившейся усталости. Но если они повторяются регулярно – значит, пора бить тревогу.

У лиц более старшего возраста о снижении когнитивных функций можно говорить, если человек прекрасно помнит давно прошедшие события, но испытывает трудности с непосредственным запоминанием, и даже небольшие эмоциональные переживания значительно влияют на способность сконцентрироваться, сориентироваться в ситуации.
Лучше не дожидаться таких "звоночков", а позаботиться о себе заранее.

Что обеспечивает поддержание на должном уровне не только физического, но и ментального здоровья?

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Здравоохранение
Важно вовремя обратиться за помощью к специалистам, чтобы не пропустить тот момент, когда нарушения станут уже серьезными.
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Самарский врач рассказала, как сохранить когнитивные функции и избежать деменции
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