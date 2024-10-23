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Самарский врач рассказал, когда лучше начинать вводить овощи и фрукты в рацион малышей

23 октября 2024 18:53
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Введение овощей и фруктов в рацион малыша — это ответственный и важный шаг.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Фарид Закиров:

"Каждый родитель стремится обеспечить своему ребенку крепкое здоровье и правильное развитие. Одним из ключевых моментов в этом процессе является введение овощей и фруктов в рацион малыша. Это не только формирует основы здорового питания, но и способствует правильным пищевым предпочтениям в дальнейшем.

Когда лучше начинать вводить овощи и фрукты в рацион малышей?

Начинать знакомство ребенка с овощами и фруктами следует не раньше 4-6 месяцев. Этот срок обусловлен готовностью организма к усвоению такой пищи.

Для чего ребенку нужны овощи и фрукты?

- Ценность питательных веществ. Овощи и фрукты богаты витаминами и минералами, необходимыми для роста и развития организма в целом и укрепления иммунитета. Пищевые волокна в большом количестве содержащиеся во фруктах и овощах способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника.

- Формирование вкусовых предпочтений.
Чем раньше дети познакомятся с разнообразием вкусов, тем легче им будет выбирать здоровую пищу в будущем. Это поможет избежать вредных пищевых привычек во взрослом возрасте.

- Профилактика пищевых аллергий.
Своевременное и постепенное введение новых продуктов помогает формированию пищевой толерантности, что позволяет снизить риск аллергических реакций. Важно начинать с овощей и фруктов, имеющих низкий аллергический потенциал: зелёные яблоки, груша, капуста цветная, брокколи. Со временем можно предложить ребенку сезонные овощи и фрукты.

Как правильно организовать процесс?

Начинайте прикорм с одного продукта и внимательно следите за реакцией ребенка. Лучше делать это в первой половине дня, начав с 1-2 чайных ложек. В течение дня наблюдайте, как малыш себя чувствует: нет ли высыпаний на коже и беспокойства со стороны желудка. Если все хорошо, на следующий день предложите тот же овощ, увеличив порцию на 1 чайную ложку. Помните, что вы всегда можете обратиться за консультацией к врачу-педиатру.

Введение овощей и фруктов в рацион малыша — это ответственный и важный шаг. Прислушивайтесь к рекомендациям специалистов и учитывайте индивидуальные особенности вашего ребенка".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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