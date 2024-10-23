Самарский врач рассказал, когда лучше начинать вводить овощи и фрукты в рацион малышей

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Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Фарид Закиров:



"Каждый родитель стремится обеспечить своему ребенку крепкое здоровье и правильное развитие. Одним из ключевых моментов в этом процессе является введение овощей и фруктов в рацион малыша. Это не только формирует основы здорового питания, но и способствует правильным пищевым предпочтениям в дальнейшем.



Когда лучше начинать вводить овощи и фрукты в рацион малышей?



Начинать знакомство ребенка с овощами и фруктами следует не раньше 4-6 месяцев. Этот срок обусловлен готовностью организма к усвоению такой пищи.



Для чего ребенку нужны овощи и фрукты?



- Ценность питательных веществ. Овощи и фрукты богаты витаминами и минералами, необходимыми для роста и развития организма в целом и укрепления иммунитета. Пищевые волокна в большом количестве содержащиеся во фруктах и овощах способствуют формированию здоровой микрофлоры кишечника.



- Формирование вкусовых предпочтений.

Чем раньше дети познакомятся с разнообразием вкусов, тем легче им будет выбирать здоровую пищу в будущем. Это поможет избежать вредных пищевых привычек во взрослом возрасте.



- Профилактика пищевых аллергий.

Своевременное и постепенное введение новых продуктов помогает формированию пищевой толерантности, что позволяет снизить риск аллергических реакций. Важно начинать с овощей и фруктов, имеющих низкий аллергический потенциал: зелёные яблоки, груша, капуста цветная, брокколи. Со временем можно предложить ребенку сезонные овощи и фрукты.



Как правильно организовать процесс?



Начинайте прикорм с одного продукта и внимательно следите за реакцией ребенка. Лучше делать это в первой половине дня, начав с 1-2 чайных ложек. В течение дня наблюдайте, как малыш себя чувствует: нет ли высыпаний на коже и беспокойства со стороны желудка. Если все хорошо, на следующий день предложите тот же овощ, увеличив порцию на 1 чайную ложку. Помните, что вы всегда можете обратиться за консультацией к врачу-педиатру.



Введение овощей и фруктов в рацион малыша — это ответственный и важный шаг. Прислушивайтесь к рекомендациям специалистов и учитывайте индивидуальные особенности вашего ребенка".

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