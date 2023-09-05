Самарский врач: основные правила профилактики заболеваний кожи в осенний период

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Осенью происходят физиологические изменения во всем организме. Они необходимы для адаптации человека к жизни в условиях понижения температуры атмосферного воздуха, изменения влажности и прочих физических параметров.



Как заботиться о здоровье кожи и избежать заболеваний в это время года, рассказывает главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ильдар Шакуров:



«Кожа — самый большой и сложный орган человека, который выполняет крайне важные для организма функции:

- защита от микроорганизмов, механических воздействий,

- секреторная (выделительная),

- принимает участие в обменных процессах,

- участвует в дыхании и терморегуляции.



Кожный барьер осенью тоже проходит необходимую адаптацию, сохраняя возможность адекватно функционировать в условиях холода, сниженного потоотделения и значительного снижения концентрации витамина D3 (холекальциферола) в крови.



Основные правила профилактики заболеваний кожи в осенний период:

Соблюдение базовых гигиенических правил. Ежедневное очищение кожных покровов водой с применением специальных гигиенических средств. Кроме того, простое очищение кожи позволяет избавиться от загрязнений, сального секрета желез, а также удалить омертвевшие клетки рогового слоя эпидермиса.

Важно использовать дерматологические средства (эмоленты), восстанавливающие водно-жировой барьер кожи для защиты от пересушивания. Пересушивание может привести к воспалению и обострению хронических кожных заболеваний.

Исключение контакта с больными людьми и животными. Основным источником заражения при микроспории являются больные животные. От больных людей при тесном контакте наряду с микроспорией происходит передача возбудителей чесотки, пиодермии и других кожных заболеваний.

Полноценное и разнообразное питание. Правильный рацион, включающий все необходимые витамины, минералы, микроэлементы, сбалансированный питательный и калорийный состав дают возможность насытить клетки кожи полезными веществами и как следствие — добиться ее устойчивости к любым повреждающим факторам.

Разумный подход к ультрафиолетовым нагрузкам в первый месяц осени. Умеренность в процессе естественного солнечного загара обеспечит нормальное функционирование кожных структур, а также предотвратит развитие заболеваний — фотодерматозов — и преждевременное старение кожи. Использование солнцезащитных средств в данный период обязательно.

Поддержание общего здоровья органов и систем. Многие острые и хронические заболевания человека сказываются на состоянии его кожных покровов. Патологии печени, желудочно-кишечного тракта и гормональные расстройства способны вызвать серьезные дерматологические проявления.

Создание условий для благоприятной нервно-психической сферы. Стресс - один из факторов риска развития кожных заболеваний.

Мероприятия по профилактике грибковых заболеваний стоп и ногтей. Необходимо использовать обувь с хорошей вентиляцией и из натуральных материалов. Это снизит выработку пота, а следовательно не создаст среду роста для патогенных микроорганизмов.Также важным аспектом остается простая ежедневная гигиеническая обработка.



Также мы рекомендуем всем жителям Самарской области, у которых есть хронические кожные заболевания, пройти ежегодную диспансеризацию».

Фото: минздрав СО