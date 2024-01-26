Самарский врач: о профилактике рака предстательной железы

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Физическая активность дает значительные преимущества для поддержания здоровья сердца, мозга и всего организма человека. Как она влияет на мужское здоровье рассказывает врач – методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:



"Рак предстательной железы - наиболее распространенное заболевание среди мужчин пожилого возраста.



Более 65% мужчин старше 60 лет страдают раком простаты.



Риск развития этого заболевания связывают с чрезмерным потреблением животных жиров и гиподинамией - низкой физической активностью и, как следствие, избыточной массой тела.



Сидячая работа и отсутствие физической нагрузки ухудшают кровообращение органов малого таза. Это может привести к негативным изменениям в предстательной железе.



Чтобы снизить риск возникновения рака необходимо придерживаться принципов здорового питания:

