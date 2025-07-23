Самарский врач-невролог рассказала, как избежать инсульта и не допустить повторных сосудистых катастроф

И.о. заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог (Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина) Ирина Нестерова:
«Мозг — один из самых уязвимых органов. Он требует постоянного внимания и поддержки, особенно у пациентов с перенесёнными острыми нарушениями мозгового кровообращения, такими как инсульт.
Для снижения рисков повторных сосудистых катастроф и поддержания функций мозга важно соблюдать целый ряд рекомендаций.
Контроль артериального давления.
Гипертония — один из главных факторов риска инсульта. Давление должно стабильно удерживаться в пределах индивидуальной нормы, определенной лечащим врачом.
Контроль уровня холестерина и глюкозы.
Повышенный уровень липидов и сахара в крови приводит к повреждению сосудов. Регулярные анализы и соблюдение рекомендаций по питанию обязательны.
Физическая активность.
Посильная ежедневная нагрузка (прогулки, лечебная физкультура) улучшает кровообращение, метаболизм и общее состояние нервной системы.
Когнитивная активность.
Решение задач, чтение, общение, обучение новому — всё это стимулирует мозговую деятельность и снижает риск деменции.
Контроль сердечного ритма.
Фибрилляция предсердий часто становится причиной инсульта. При выявлении аритмии необходимо строгое соблюдение схемы лечения.
Отказ от вредных привычек.
Курение и чрезмерное употребление алкоголя значительно повышают риски сосудистых катастроф. Их необходимо исключить полностью.
Регулярное наблюдение у врача.
Диспансерное наблюдение, приём назначенных препаратов, плановые обследования — ключ к стабильному состоянию».
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