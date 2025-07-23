Самарский врач-невролог рассказала, как избежать инсульта и не допустить повторных сосудистых катастроф

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И.о. заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог (Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина) Ирина Нестерова:



«Мозг — один из самых уязвимых органов. Он требует постоянного внимания и поддержки, особенно у пациентов с перенесёнными острыми нарушениями мозгового кровообращения, такими как инсульт.



Для снижения рисков повторных сосудистых катастроф и поддержания функций мозга важно соблюдать целый ряд рекомендаций.



Контроль артериального давления.

Гипертония — один из главных факторов риска инсульта. Давление должно стабильно удерживаться в пределах индивидуальной нормы, определенной лечащим врачом.



Контроль уровня холестерина и глюкозы.

Повышенный уровень липидов и сахара в крови приводит к повреждению сосудов. Регулярные анализы и соблюдение рекомендаций по питанию обязательны.



Физическая активность.

Посильная ежедневная нагрузка (прогулки, лечебная физкультура) улучшает кровообращение, метаболизм и общее состояние нервной системы.



Когнитивная активность.

Решение задач, чтение, общение, обучение новому — всё это стимулирует мозговую деятельность и снижает риск деменции.



Контроль сердечного ритма.

Фибрилляция предсердий часто становится причиной инсульта. При выявлении аритмии необходимо строгое соблюдение схемы лечения.



Отказ от вредных привычек.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя значительно повышают риски сосудистых катастроф. Их необходимо исключить полностью.



Регулярное наблюдение у врача.

Диспансерное наблюдение, приём назначенных препаратов, плановые обследования — ключ к стабильному состоянию».

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