Самарский врач-неонатолог: "Жизнь новорожденного ребенка зависит от родителей и их внимания"

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Что такое "четвертый триместр"? Какие правила важно знать родителям после выписки из роддома? Почему при плаче новорожденного помогает движение?



Рассказывает врач-неонатолог высшей категории, консультант по грудному вскармливанию Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева.



"Период донашивания - период от рождения малыша до 3 месяцев после родов - ещё называют четвертым триместром.



Ребенок сразу после рождения не может самостоятельно засыпать, передвигаться, его жизнь зависит от родителей и их внимания.



Что важно знать молодым родителям про уход за новорожденным?



После родов дети много спят, восстанавливают силы, а дома громким криком заявляют свои "права". Адаптация к новому миру - это непросто.



Четвёртый триместр - это время, когда ребёнок плачет интенсивнее и чаще всего. Плач - это средство коммуникации, он помогает детям сбрасывать эмоциональное напряжение.



Плач ребенка может говорить о разном: голод, скучно, устал, отлежал бочок, жарко или холодно, хочу в туалет, хочу спать, болит живот и много других причин.



Что же делать маме, когда малыш плачет?

Двигаться.

Постепенно вы научитесь считывать сигналы, примерно на это уходит 6 - 8 недель. Внутриутробно малыш постоянно находился в движении. Когда вы ходили - движение интенсивнее, когда вы сидели - движение чуть заметное. Ваше дыхание, движение диафрагмы, лёгкое качание - родные звуки и ощущения. Там малышу было спокойно. И после рождения важно помочь ребенку привыкнуть к новым условиям и принять их.



Какие действия стоит предпринять?

- Взять на ручки

- Качание от колен, в позе эмбриона, плавно и ритмично как при ходьбе, нельзя сильно трясти малыша.

- Шипение, белый шум, пение низким голосом, это напоминает звуки в животе мамы.

- Контакт кожа-к-коже.

- Адаптивное пеленание - ручки у груди, так ребёнок меньше испытывает стресс, можно использовать пеленки-кокон.

- Адаптивное купание - в пелёнке в небольшом объёме воды.

- Чаще прикладывайте малыша к груди, это помогает и успокоить малыша, и способствует становлению лактации.

- Используйте успокаивающие позы. Помните, что положение на спине для новорожденного - это поза опасности, и как правило, когда вы кладёте ребёнка на спину, на твёрдую поверхность, плач усиливается.



Если ребёнок очень часто плачет, то обратитесь за консультацией к врачу-педиатру".

Фото: минздрав СО