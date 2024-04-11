Самарский врач - методист: Какие принципы питания нужно соблюдать, чтобы избежать рисков развития онкологических заболеваний?

Рассказывает врач - методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:
"Около 30-40% случаев онкологических заболеваний имеют причинную связь только с факторами питания.
Точный состав разнообразного, сбалансированного и здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, включая возраст, пол, образ жизни и степень физической активности, культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания.
Однако основные принципы здорового питания остаются одинаковыми.
Фрукты и овощи.
Ежедневное потребление не менее 400 граммов или пяти порций фруктов и овощей снижает риск развития неинфекционных хронических заболеваний и помогает обеспечить ежедневное поступление клетчатки.
Жиры.
Снижение общего потребления жиров до менее 30% от общей потребляемой энергии помогает предотвратить нездоровую прибавку веса у взрослых людей.
Соль, натрий и калий.
Многие люди потребляют слишком много натрия, поступающего с солью и недостаточно калия. Необходимо сократить потребления соли до рекомендуемого уровня - менее 5 граммов в день.
К продуктам, содержащим калий относятся большинство фруктов
и овощей, нежирная рыба и мясо, молочные продукты и бобовые.
Например, в одном банане среднего размера обычно содержится 422 мг или 9% от суточной нормы.
Сахара.
Потребление сахаров как среди взрослых людей, так и среди детей необходимо уменьшить до менее 10% от общей потребляемой энергии. Сокращение потребления до менее 5% от общей потребляемой энергии обеспечит дополнительные преимущества для здоровья".
Фото: минздрав СО