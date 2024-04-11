Самарский врач - методист: Какие принципы питания нужно соблюдать, чтобы избежать рисков развития онкологических заболеваний?

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Рассказывает врач - методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:



"Около 30-40% случаев онкологических заболеваний имеют причинную связь только с факторами питания.



Точный состав разнообразного, сбалансированного и здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, включая возраст, пол, образ жизни и степень физической активности, культурного контекста, имеющихся местных продуктов и обычаев в области питания.

Однако основные принципы здорового питания остаются одинаковыми.



Фрукты и овощи.

Ежедневное потребление не менее 400 граммов или пяти порций фруктов и овощей снижает риск развития неинфекционных хронических заболеваний и помогает обеспечить ежедневное поступление клетчатки.



Жиры.

Снижение общего потребления жиров до менее 30% от общей потребляемой энергии помогает предотвратить нездоровую прибавку веса у взрослых людей.



Соль, натрий и калий.

Многие люди потребляют слишком много натрия, поступающего с солью и недостаточно калия. Необходимо сократить потребления соли до рекомендуемого уровня - менее 5 граммов в день.

К продуктам, содержащим калий относятся большинство фруктов

и овощей, нежирная рыба и мясо, молочные продукты и бобовые.

Например, в одном банане среднего размера обычно содержится 422 мг или 9% от суточной нормы.



Сахара.

Потребление сахаров как среди взрослых людей, так и среди детей необходимо уменьшить до менее 10% от общей потребляемой энергии. Сокращение потребления до менее 5% от общей потребляемой энергии обеспечит дополнительные преимущества для здоровья".

Фото: минздрав СО