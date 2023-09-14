Самарский врач-кардиолог: спорт и алкоголь несовместимы

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Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Владимир Кузьмин:



«Спорт и физическая активность положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.



Регулярные тренировки:

- укрепляют сердце

- улучшают кровообращение

- снижают уровень холестерина и кровяное давление

- помогают контролировать вес.



Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и острых сердечно-сосудистых событий - инфаркта миокарда и инсульта.



Алкоголь же негативно воздействует на сердце.



Употребление алкоголя:

- приводит к повышению артериального давления, аритмии сердца, кардиомиопатии - поражению мышцы сердца

увеличивает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.

способствует накоплению жира в организме, что может привести к ожирению и повышенному риску развития болезней сердца и сосудов.



Алкоголь и физические упражнения несовместимы



- алкоголь является диуретиком, он может вызвать обезвоживание организма. Это может привести к ухудшению кровообращения и повышению нагрузки на сердце.



- алкоголь может вызывать расширение сосудов, что может привести к снижению артериального давления. Это опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеющих повышенный риск развития таких заболеваний.



- алкоголь может влиять на работу сердечной мышцы и вызывать аритмию сердца. Это может привести к серьезным последствиям, особенно при интенсивных физических нагрузках.



Чтобы сохранить здоровье сердца важно отказаться от употребления алкоголя и выбрать путь активного образа жизни".

Фото: минздрав СО