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Самарский врач-кардиолог: спорт и алкоголь несовместимы

14 сентября 2023 14:49
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Алкоголь негативно воздействует на сердце.

Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Владимир Кузьмин:

«Спорт и физическая активность положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Регулярные тренировки:

- укрепляют сердце
- улучшают кровообращение
-  снижают уровень холестерина и кровяное давление
 - помогают контролировать вес.

 Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и острых сердечно-сосудистых событий - инфаркта миокарда и инсульта.

Алкоголь же негативно воздействует на сердце.

Употребление алкоголя:

- приводит к повышению артериального давления, аритмии сердца, кардиомиопатии - поражению мышцы сердца
 увеличивает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.
 способствует накоплению жира в организме, что может привести к ожирению и повышенному риску развития болезней сердца и сосудов.

Алкоголь и физические упражнения несовместимы

- алкоголь является диуретиком, он может вызвать обезвоживание организма. Это может привести к ухудшению кровообращения и повышению нагрузки на сердце.

- алкоголь может вызывать расширение сосудов, что может привести к снижению артериального давления. Это опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеющих повышенный риск развития таких заболеваний.

- алкоголь может влиять на работу сердечной мышцы и вызывать аритмию сердца. Это может привести к серьезным последствиям, особенно при интенсивных физических нагрузках.

Чтобы сохранить здоровье сердца важно отказаться от употребления алкоголя и выбрать путь активного образа жизни".

 

Фото:   минздрав СО

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Алкоголь негативно воздействует на сердце.
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