Самарский врач-кардиолог: спорт и алкоголь несовместимы

Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Владимир Кузьмин:
«Спорт и физическая активность положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Регулярные тренировки:
- укрепляют сердце
- улучшают кровообращение
- снижают уровень холестерина и кровяное давление
- помогают контролировать вес.
Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и острых сердечно-сосудистых событий - инфаркта миокарда и инсульта.
Алкоголь же негативно воздействует на сердце.
Употребление алкоголя:
- приводит к повышению артериального давления, аритмии сердца, кардиомиопатии - поражению мышцы сердца
увеличивает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.
способствует накоплению жира в организме, что может привести к ожирению и повышенному риску развития болезней сердца и сосудов.
Алкоголь и физические упражнения несовместимы
- алкоголь является диуретиком, он может вызвать обезвоживание организма. Это может привести к ухудшению кровообращения и повышению нагрузки на сердце.
- алкоголь может вызывать расширение сосудов, что может привести к снижению артериального давления. Это опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеющих повышенный риск развития таких заболеваний.
- алкоголь может влиять на работу сердечной мышцы и вызывать аритмию сердца. Это может привести к серьезным последствиям, особенно при интенсивных физических нагрузках.
Чтобы сохранить здоровье сердца важно отказаться от употребления алкоголя и выбрать путь активного образа жизни".
Фото: минздрав СО