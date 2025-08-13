Самарский врач-кардиолог: 9 правил помогут сохранить здоровье сердца

Профилактика играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Каких правил стоит придерживаться, рассказал заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Кузьмин:
"Здоровое питание.
Увеличьте потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.
Ограничьте потребление насыщенных и трансжиров, сахара и соли.
Избегайте переработанных продуктов и фастфуда.
Физическая активность.
Регулярные физические нагрузки - не менее 150 минут умеренной активности в неделю, например, быстрая ходьба или плавание, - помогают укрепить сердце.
Включайте в тренировки как кардионагрузки, так и силовые упражнения.
Контроль веса.
Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес увеличивает риск развития заболеваний.
Используйте методы контроля порций и следите за калорийностью пищи.
Отказ от курения и алкоголя.
Курение является одним из главных факторов риска. Отказ от курения значительно снижает риск заболеваний сердца.
Контроль артериального давления.
Регулярно проверяйте уровень артериального давления и следите за его значениями.
При необходимости следуйте рекомендациям врача по лечению гипертонии.
Контроль уровня холестерина.
Следите за уровнями ЛПНП (плохого холестерина) и ЛПВП (хорошего холестерина).
При высоком уровне холестерина следуйте рекомендациям по диете, и если необходимо, принимайте лекарства.
Управление стрессом.
Научитесь управлять стрессом с помощью медитации, йоги, глубокого дыхания или других методов релаксации.
Поддерживайте социальные связи и общение с близкими.
Регулярные медицинские осмотры, диспансеризация.
Проходите регулярные медицинские осмотры, включая анализы на уровень глюкозы в крови, холестерина и оценку сердечно-сосудистого здоровья.
Будьте информированы о факторах риска и симптомах сердечно-сосудистых заболеваний.
Знание — это сила в предотвращении заболеваний.
Если у вас есть предрасположенность к заболеваниям сердца и сосудов или другие факторы риска, обязательно проконсультируйтесь с врачом для индивидуального подхода к профилактике".