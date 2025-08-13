Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Самарский врач-кардиолог: 9 правил помогут сохранить здоровье сердца

13 августа 2025 14:32
197
Профилактика играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Профилактика играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Каких правил стоит придерживаться, рассказал заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Кузьмин:

"Здоровое питание.
Увеличьте потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.
Ограничьте потребление насыщенных и трансжиров, сахара и соли.
Избегайте переработанных продуктов и фастфуда.

Физическая активность.
Регулярные физические нагрузки - не менее 150 минут умеренной активности в неделю, например, быстрая ходьба или плавание, - помогают укрепить сердце.
Включайте в тренировки как кардионагрузки, так и силовые упражнения.

Контроль веса.
Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес увеличивает риск развития заболеваний.
Используйте методы контроля порций и следите за калорийностью пищи.

Отказ от курения и алкоголя.
Курение является одним из главных факторов риска. Отказ от курения значительно снижает риск заболеваний сердца.

Контроль артериального давления.
Регулярно проверяйте уровень артериального давления и следите за его значениями.
При необходимости следуйте рекомендациям врача по лечению гипертонии.

 Контроль уровня холестерина.
Следите за уровнями ЛПНП (плохого холестерина) и ЛПВП (хорошего холестерина).
При высоком уровне холестерина следуйте рекомендациям по диете, и если необходимо, принимайте лекарства.

Управление стрессом.
Научитесь управлять стрессом с помощью медитации, йоги, глубокого дыхания или других методов релаксации.
Поддерживайте социальные связи и общение с близкими.

Регулярные медицинские осмотры, диспансеризация.
Проходите регулярные медицинские осмотры, включая анализы на уровень глюкозы в крови, холестерина и оценку сердечно-сосудистого здоровья.

Будьте информированы о факторах риска и симптомах сердечно-сосудистых заболеваний.
Знание — это сила в предотвращении заболеваний.

Если у вас есть предрасположенность к заболеваниям сердца и сосудов или другие факторы риска, обязательно проконсультируйтесь с врачом для индивидуального подхода к профилактике".

Теги: Медицина Самара

Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
12 августа 2025, 15:30
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка. Здравоохранение
436
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
11 августа 2025, 20:47
Вячеслав Федорищев поручил Андрею Орлову проверить состояние поликлинического отделения Самарской поликлиники N 4
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками. Здравоохранение
740
Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.
11 августа 2025, 15:45
Самарский врач рассказала, почему лишний вес опасен в период беременности   
Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.   Здравоохранение
575
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
13 августа 2025  17:30
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
73
Современная техника для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний используется в фельдшерско-акушерских пунктах и приемном отделении районной больницы.
13 августа 2025  14:47
В Елховскую ЦРБ поступили 8 электрокардиографов
164
Профилактика играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.
13 августа 2025  14:32
Самарский врач-кардиолог: 9 правил помогут сохранить здоровье сердца
197
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
13 августа 2025  14:03
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
199
Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.
12 августа 2025  21:01
«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог
488
При участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».
12 августа 2025  20:35
В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора
430
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
12 августа 2025  15:56
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
416
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
12 августа 2025  15:30
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
437
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
12 августа 2025  12:22
Как меняется медицина, самарцам рассказали лекторы Общества «Знание»
357
Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка
12 августа 2025  10:07
Инфекционисты увидели необходимость в срочных мерах из-за менингококка
346
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
208
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
275
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
230
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
696
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
224
Весь список