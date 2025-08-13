Самарский врач-кардиолог: 9 правил помогут сохранить здоровье сердца

197

Профилактика играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Каких правил стоит придерживаться, рассказал заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Кузьмин:



"Здоровое питание.

Увеличьте потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.

Ограничьте потребление насыщенных и трансжиров, сахара и соли.

Избегайте переработанных продуктов и фастфуда.



Физическая активность.

Регулярные физические нагрузки - не менее 150 минут умеренной активности в неделю, например, быстрая ходьба или плавание, - помогают укрепить сердце.

Включайте в тренировки как кардионагрузки, так и силовые упражнения.



Контроль веса.

Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес увеличивает риск развития заболеваний.

Используйте методы контроля порций и следите за калорийностью пищи.



Отказ от курения и алкоголя.

Курение является одним из главных факторов риска. Отказ от курения значительно снижает риск заболеваний сердца.



Контроль артериального давления.

Регулярно проверяйте уровень артериального давления и следите за его значениями.

При необходимости следуйте рекомендациям врача по лечению гипертонии.



Контроль уровня холестерина.

Следите за уровнями ЛПНП (плохого холестерина) и ЛПВП (хорошего холестерина).

При высоком уровне холестерина следуйте рекомендациям по диете, и если необходимо, принимайте лекарства.



Управление стрессом.

Научитесь управлять стрессом с помощью медитации, йоги, глубокого дыхания или других методов релаксации.

Поддерживайте социальные связи и общение с близкими.



Регулярные медицинские осмотры, диспансеризация.

Проходите регулярные медицинские осмотры, включая анализы на уровень глюкозы в крови, холестерина и оценку сердечно-сосудистого здоровья.



Будьте информированы о факторах риска и симптомах сердечно-сосудистых заболеваний.

Знание — это сила в предотвращении заболеваний.



Если у вас есть предрасположенность к заболеваниям сердца и сосудов или другие факторы риска, обязательно проконсультируйтесь с врачом для индивидуального подхода к профилактике".