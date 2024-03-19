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Самарский врач-гастроэнтеролог напомнила о мерах профилактики острых кишечных инфекций у детей

19 марта 2024 14:39
136
Что такое острые кишечные инфекции? Как защитить ребенка? Какие могут быть осложнения?

Что такое острые кишечные инфекции? Как защитить ребенка? Какие могут быть осложнения?

Об этом рассказывает врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Эльвира Хлопова:

"Источником инфекции является человек - больной или носитель инфекции без признаков заболевания - или животное.

Ведущие пути передачи инфекции:
контактно-бытовой (игрушки, соски, загрязненные предметы, грязные руки)
 пищевой (употребление в пищу недоброкачественных продуктов питания)
водный (употребление некипяченой воды, купание в открытых водоемах)

Возбудителями кишечных инфекций являются:
- бактерии (сальмонеллез, дизентерия, кампилобактер, холера и т.д.)
- токсины бактерий
- вирусы.

В последние годы возросла роль вирусов в возникновении острых кишечных инфекций. К их возбудителям относятся норовирусы, ротавирусы, которые проявляются в форме вирусных гастроэнтеритов - «кишечного» гриппа или ОРВИ с «кишечным синдромом».

Острые кишечные инфекции могут встречаться в любое время года. Вирусные - чаще в осенне-зимний период, пик заболеваемости бактериальными инфекциями приходится на летний сезон.

Расстройства у пациентов младшего возраста протекают в несколько раз тяжелее, чем у взрослых.

Симптомы кишечной инфекции у детей:
- повышенная температура
- диарея
- боли в животе
- может быть тошнота и многократная рвота.

Главное осложнение кишечной инфекции — это обезвоживание или дегидратация организма. При первых признаках заболевания необходимо отпаивать больного солевыми растворами, дробно и малыми порциями. Не стоит заниматься самолечением, это может привести к осложнениям.

Меры неспецифической профилактики острых кишечных инфекций:

- строго соблюдать правила личной гигиены. Чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно - перед едой, после прогулки и посещения туалета
- использовать кипяченую или бутилированную воду
- овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед едой
- не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли
- тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты
- готовую пищу следует хранить только в холодильнике
- не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца
- использовать для приготовления пищи только свежие продукты.

Если ребенок заболел, то задача родителей действовать максимально быстро и своевременно обращаться за медицинской помощью. Только врач может правильно назначить лечение и определить необходимые меры профилактики для лиц, контактирующих с больными".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Здравоохранение
Что такое острые кишечные инфекции? Как защитить ребенка? Какие могут быть осложнения?
19 марта 2024  14:39
Самарский врач-гастроэнтеролог напомнила о мерах профилактики острых кишечных инфекций у детей
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