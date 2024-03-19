Самарский врач-гастроэнтеролог напомнила о мерах профилактики острых кишечных инфекций у детей

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Что такое острые кишечные инфекции? Как защитить ребенка? Какие могут быть осложнения?



Об этом рассказывает врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Эльвира Хлопова:



"Источником инфекции является человек - больной или носитель инфекции без признаков заболевания - или животное.



Ведущие пути передачи инфекции:

контактно-бытовой (игрушки, соски, загрязненные предметы, грязные руки)

пищевой (употребление в пищу недоброкачественных продуктов питания)

водный (употребление некипяченой воды, купание в открытых водоемах)



Возбудителями кишечных инфекций являются:

- бактерии (сальмонеллез, дизентерия, кампилобактер, холера и т.д.)

- токсины бактерий

- вирусы.



В последние годы возросла роль вирусов в возникновении острых кишечных инфекций. К их возбудителям относятся норовирусы, ротавирусы, которые проявляются в форме вирусных гастроэнтеритов - «кишечного» гриппа или ОРВИ с «кишечным синдромом».



Острые кишечные инфекции могут встречаться в любое время года. Вирусные - чаще в осенне-зимний период, пик заболеваемости бактериальными инфекциями приходится на летний сезон.



Расстройства у пациентов младшего возраста протекают в несколько раз тяжелее, чем у взрослых.



Симптомы кишечной инфекции у детей:

- повышенная температура

- диарея

- боли в животе

- может быть тошнота и многократная рвота.



Главное осложнение кишечной инфекции — это обезвоживание или дегидратация организма. При первых признаках заболевания необходимо отпаивать больного солевыми растворами, дробно и малыми порциями. Не стоит заниматься самолечением, это может привести к осложнениям.



Меры неспецифической профилактики острых кишечных инфекций:

- строго соблюдать правила личной гигиены. Чаще и тщательно мыть руки с мылом, особенно - перед едой, после прогулки и посещения туалета

- использовать кипяченую или бутилированную воду

- овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед едой

- не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли

- тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты

- готовую пищу следует хранить только в холодильнике

- не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца

- использовать для приготовления пищи только свежие продукты.



Если ребенок заболел, то задача родителей действовать максимально быстро и своевременно обращаться за медицинской помощью. Только врач может правильно назначить лечение и определить необходимые меры профилактики для лиц, контактирующих с больными".

Фото: минздрав СО