Самарский врач-эндокринолог назвала 6 пищевых привычек, которые влияют на нашу жизнь

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Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:



"Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Качественные продукты, которые богаты необходимыми элементами, предотвращают развитие многих заболеваний: сахарный диабет, сердечно - сосудистые и онкологические. Из-за неправильного питания снижается эффективность полезных веществ в организме: возникают проблемы с пищеварением, снижается иммунитет, появляется слабость, раздражительность и тд.



На что стоит обратить внимание, чтобы избежать рисков и последствий неправильного питания?



Сократите употребление сахара.

Возникает риск развития ожирения и других хронических неинфекционных заболеваний. Сократите его в рационе до 10% в сутки и не добавляйте в еду детям младше 2 лет.



Ограничьте потребление красного мяса.



Красное мясо – важный источник незаменимых аминокислот, витаминов и минералов, в том числе витамина В12 и железа, цинка. Однако, высокое потребление красного мяса, особенно переработанного, может повлиять на развитие серьезных хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.



Исключите джанкфуд из своего рациона.



Продукты, которые продаются уже готовыми и не требуют длительного времени приготовления: гамбургеры, картошка фри, замороженные полуфабрикаты, готовые снэки, подвергаются ультрапереработке. Она включает в себя процессы трансформации, в том числе нагрев при высоких температурах, наличие добавок, эмульгаторов и текстуризаторов. Для большинства таких продуктов характерен избыток соли и/или сахара, высокая калорийность наряду с недостатком витаминов, клетчатки, микро- и макроэлементов. Такой пищей сложно насытиться.



Пейте больше жидкости.

Недостаточное потребление жидкости приводит к заболеваниям почек и сердечно - сосудистой системы, электролитным нарушениям, снижению трудоспособности и метаболизма. Средняя норма потребления жидкости для взрослого человека — 1,5-3 литра в сутки. Однако это не только вода, но и напитки (чай, кофе, морсы), жидкая пища, и вода, которая содержится в продуктах, например в овощах и фруктах. Важно понимать, что для каждого человека это значение индивидуально и зависит от образа жизни, пищевых предпочтений, климата, места работы, состояния здоровья и наличия определенных заболеваний.



Добавьте в рацион больше овощей и фруктов.



Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой и являются источником фитонутриентов – веществ, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Во многих растительных продуктах содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами. Овощи и фрукты красного, оранжевого и желтых цветов богаты каротиноидами, которые учувствуют в синтезе витамина А, защищают сердечно-сосудистую систему, обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Их рекомендуется употреблять не менее 400 грамм в день.



Соблюдайте режим питания. Если человек не ест вовремя - растет чувство голода, и в следующий прием пищи он съедает больше. Это перегружает организм и приводит к сбою в работе многих органов: желудка, желчного пузыря и печени.



Будьте любознательны в вопросах питания, не делите продукты на «хорошие» и «плохие». Помните, конфета не станет полезней, если в неё добавят витамины , а «говорящие» надписи не делают продукт более здоровым – обращайте внимание на состав."

Фото: минздрав СО