Самарская делегация участвует в главной аграрной выставке страны

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегация Самарской области принимает участие в XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая открылась накануне в московском «Тимирязев-Центре». В центре внимания делегации - технологии эффективного производства, животноводство, развитие фермерства и подготовка кадров для АПК.

В состав делегации вошли представители регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, крупного и малого агробизнеса. Ассоциацию «Народный фермер» представляют глава КФХ из Алексеевского района Алексей Клышников и фермер-агроблогер из Исаклинского района Илья Ятманкин. Среди участников - компании, развивающие сельский туризм и собственные бренды: «Савия Фуд» из Хворостянского района и «Наши сласти» из Самары. В столицу также приехали победительницы регионального этапа конкурса «Женщины в АПК».

На форуме представлены достижения в ключевых направлениях сельского хозяйства. Главная тема выставки - эффективное развитие отрасли. В основе ее концепции — три научно-технологических проекта Минсельхоза России: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они направлены на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции.

«Для Самарской области «Золотая осень» — это возможность познакомиться с передовыми решениями, обменяться опытом и определить, какие технологии можно внедрить в регионе. Особое внимание сегодня уделяем животноводству, цифровизации и подготовке кадров для АПК. Участие в деловой программе помогает нам выбирать практические инструменты для развития отрасли и решения задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»», - отметил заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.

Впервые на форуме организованы две крупные экспозиции. Основная, ориентированная на профессионалов рынка, объединяет достижения регионов, ведущих производителей сельхозтехники и оборудования. Самарскую область на этой площадке представляет ООО «Пегас-Агро».

Компания уже заключила соглашение с правительством Оренбургской области. Согласно договоренностям, сельхозтоваропроизводители соседнего региона смогут приобретать самоходные опрыскиватели-разбрасыватели и опрыскиватели-распределители марки «Туман» со скидкой 3% от стоимости. Соглашение создает дополнительные возможности для продвижения техники самарского производителя на межрегиональном рынке.

Вторая экспозиция - научно-популярное пространство «Погружение в агро». В иммерсивном формате посетителям показывают технологии, которые помогают обеспечивать продовольственную безопасность России и других стран.

Деловая программа выставки включает свыше 60 мероприятий: круглых столов, панельных дискуссий и отраслевых встреч. Участники обсудят развитие переработки и агротуризма, агрострахование, устойчивое развитие животноводства, повышение плодородия почв, применение роботизированных и беспилотных систем, поддержку предпринимательства и аграрное образование.

Представители малого агробизнеса станут участниками расширенного заседания совета ассоциации «Народный фермер».

«Планируем обсудить вопросы, которые возникают в нашей работе, и получить рекомендации по их решению. Рассчитываем, что общение с коллегами и экспертами поможет определить дальнейшие шаги и перейти к реализации намеченных планов», - поделился глава КФХ из Алексеевского района Алексей Клышников.

Для молодежи на форуме организована площадка «Новая аграрная культура». Здесь можно напрямую пообщаться с ведущими агроблогерами России, задать вопросы о сельском хозяйстве и познакомиться с современными подходами к работе в отрасли.

Участие самарской делегации в выставке отражает стратегический курс на развитие регионального АПК. Приоритеты - увеличение производства, укрепление продовольственной безопасности и технологической независимости, расширение экспорта, сохранение плодородия земель, повышение качества жизни на селе. Ежегодная поддержка сельского хозяйства в регионе составляет порядка 3 млрд рублей, а в 2025 году привлечено более 24 млрд рублей льготных кредитов.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.