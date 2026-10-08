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«Вызов» меняет систему поддержки семей в Самарской области

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«Вызов» меняет систему поддержки семей в Самарской области

Окружная стратегическая сессия «Семья на первом месте: семьесбережение и профилактика социального сиротства» состоялась в Новокуйбышевске. Мероприятие собрало представителей всех субъектов системы профилактики социального сиротства — органов власти, социальной защиты, образования, здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства, а также некоммерческих организаций Самарской области.

Сессия была организована в рамках спецпроекта «Вызов» — стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Сегодня спецпроект «Вызов» задаёт вектор системным преобразованиям в сфере защиты детства на территориях. Суть подхода — сместить акцент с реагирования на уже случившийся кризис на раннюю профилактику: специалисты разных ведомств работают сообща, чтобы вовремя распознать риски и поддержать семью до того, как ситуация станет критической.

Сессию открыли Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева и помощник губернатора Самарской области, региональный куратор спецпроекта «Вызов» Екатерина Сеницкая.

«Сегодня сохранение семьи — одно из приоритетных направлений социальной политики, которое активно развивается и на уровне государства, и в Самарской области. Подобные площадки ценны тем, что дают специалистам возможность прийти к общему мнению и выработать общее понимание задач. Мы анализируем, каким образом выстроена работа на территориях, выясняем, в какой поддержке нуждаются коллеги непосредственно на местах, и определяем, что следует скорректировать в системе, чтобы она функционировала результативнее. Только при таком подходе удаётся сформировать по-настоящему действенный механизм поддержки семьи. Наш долг — приложить все усилия для того, чтобы семьи сохранялись, а дети оставались с родными мамами и папами, чувствуя любовь и безопасность», — уверена Екатерина Сеницкая.

Программа сессии была построена вокруг трёх содержательных блоков. Первый — «Проект «Вызов»: новые подходы к профилактике социального сиротства» — был посвящён результатам, которые показали муниципалитеты. Второй блок, «Эффективные маршруты сопровождения кризисных семей», представил модели и практические решения, уже применяемые или готовые к внедрению. Третий — «Зоны ближайшего развития» — определил новые опорные точки и следующие шаги системы профилактики в муниципалитетах.

«Такие встречи — это настоящий перезапуск профессионального взгляда. Когда видишь работу коллег из соседних территорий, по-другому смотришь и на свои методы. Мы разбирали конкретные случаи из практики, сверяли подходы и в итоге ушли с готовыми решениями для ситуаций, которые раньше ставили в тупик. Уверена, что полученные наработки помогут выстраивать поддержку семей быстрее и эффективнее», — рассказала одна из участниц сессии.

По итогам сессии участники согласовали направления дальнейшей работы и закрепили понимание того, какие механизмы сопровождения семей нуждаются в развитии. Особый акцент был сделан на переходе от точечных мер к системной помощи, где каждое ведомство чётко понимает свою роль, а семья получает поддержку без необходимости многократно обращаться в разные инстанции.

Напомним, что проект «Вызов» стал практическим инструментом реализации целей национального проекта «Семья»: он системно снижает риски разрушения семей с детьми и укрепляет механизмы ранней поддержки в кризисных ситуациях. Если нацпроект задаёт стратегическую рамку — укрепление института семьи и профилактику сиротства, то «Вызов» наполняет её конкретными механизмами: межведомственными консилиумами, службами «Дети в семье» и клубами «Устойчивая семья». В Самарской области за время проекта проведено около 400 консилиумов на региональном и муниципальном уровнях: помощь получили более 1000 семей и 2200 детей.

Фото - РО ВОРДИ Самарской области.

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