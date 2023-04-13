Самарский врач-диетолог назвала основные причины избыточного веса у детей

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Врач-диетолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Гузял Сабирова:



«Среди основных причин избыточного веса и ожирения у детей выделяют:



в 99 % случаев это нарушение равновесия между калорийностью (высокое содержание жира, сахара) употребляемых продуктов и физической активностью ребёнка;

- семейное переедание, перекармливание детей;

- привычка есть перед телевизором, переедать на ночь и нерегулярно питаться в течение дня, перекусывать между основными приемами пищи;

- диабет у беременных может привести к увеличению веса ребенка при рождении и риску возникновения ожирения в дальнейшем;

- дети, находившиеся на искусственном вскармливании, более склонны к избыточной массе тела и ожирению.



Нарушение пищевого поведения является самой распространённой причиной и закладывается родителями в детстве.



В процессе физического развития ребенка существуют критические периоды, когда предрасположенность к ожирению может возрастать.

Первичное (конституционально-экзогенное) ожирение у детей чаще формируется в раннем (2-3 года) и дошкольном (5-6 лет) возрасте и в период полового созревания при наличии наследственной предрасположенности.

К сожалению, большинство детей (до 30-60 %), имеющих избыточную массу тела, будут страдать ожирением и во взрослом возрасте, причём с более тяжёлым течением, выраженным увеличением массы тела и высокой частотой сопутствующих заболеваний, в отличие от ожирения, которое впервые появилось в зрелом возрасте.



Правильное и полноценное питание ребенка - залог его здоровья.



В организм с пищей поступают все необходимые вещества, несущие энергию и строительный материал для органов и тканей. Однако это никоим образом не означает, что «чем больше, тем лучше». К сожалению, этот факт забывают или не учитывают многие родители и с самого раннего возраста дают детям большее, чем необходимо, количество пищи».

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