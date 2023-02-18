Самарский ученый рассказал, действительно ли магнитные бури влияют на здоровье

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Кроме температуры воздуха, давления и относительной влажности воздуха синоптики обычно прогнозируют и значения, связанные с геомагнитной активностью. Обычно в Самаре можно наблюдать прогнозы в районе 1-3 баллов. Когда значения выше, мы начинаем готовиться к магнитным бурям и "предвкушать" ухудшение физического состояния, головные боли и чувство усталости. Вопрос влияния геомагнитной активности на здоровье человека в эксклюзивном интервью сайту tvsamara.ru поднял сотрудник СФ ФИАН Сергей Белов.

Что такое магнитные бури? Во время солнечных корональных выбросов массы огромное облако плазмы, имеющее магнитное поле, вырывается и стремится к Земле. В итоге, натыкаясь на магнитное поле Земли, начинает его "сминать". Такие колебания оценивают обычно от 1 до 9 баллов, что мы и видим на сайтах синоптиков.

Магнитные бури в 9 баллов на территории нашего региона, в целом, возможны, но для этого должно сойтись несколько условий, отмечает физик. Во-первых, мощная вспышка на солнце, во-вторых, она должна быть направлена к Земле, при чем Самара должна находиться в это время на солнечной стороне. В случае, если геомагнитная активность будет так высока, пострадает техника, например, трубопроводы, трансформаторы и системы радиосвязи. Но влияет ли она напрямую на здоровье человека?

"Тут очень много спекуляций. Я пришел к мнению, что такое мало влияет на человека. На мой взгляд, исследований недостаточно", - говорит Сергей Белов.

А вот атмосферное давление влияет на здоровье человека значительнее.