Самарский психолог рассказала о профилактике стресса после завершения продолжительных выходных

Длительные выходные - не только радостный, но и довольно стрессовый период для многих людей. Организация праздника, встреча гостей, нарушенный режим сна и бодрствования - все это может стать испытаниями для человека. И после праздников бывает нелегко настроиться на рабочий лад.
Как помочь себе и своим близким?
Рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:
"Начинать следует с простого, но крайне важного шага: необходимо наладить привычный режим дня.
Приступая к работе, беритесь за решение небольших задач. Обязательно хвалите себя и своих коллег пусть даже за скромные достижения.
Уделяйте время физической активности. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом стимулируют выработку эндорфинов - естественных антидепрессантов, а также помогают избавиться от последствий щедрого праздничного застолья.
Важно осознавать и принимать изменчивость эмоциональных состояний. Праздничный отдых - это яркое и долгожданное событие. И совершенно нормально, если вам станет грустно, что праздник и беззаботные выходные дни закончились.
Поделитесь с близкими людьми, коллегами своими впечатлениями об отдыхе. Пусть эти истории станут поддерживающими для вас".