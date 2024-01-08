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Самарский психолог рассказала о профилактике стресса после завершения продолжительных выходных

8 января 2024 15:37
404
После праздников бывает нелегко настроиться на рабочий лад.

Длительные выходные - не только радостный, но и довольно стрессовый период для многих людей.​ Организация праздника, встреча гостей, нарушенный режим сна и бодрствования - все это может стать испытаниями для человека. И после праздников бывает нелегко настроиться на рабочий лад.

Как помочь себе и своим близким?

Рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:

"Начинать следует с простого, но крайне важного шага: необходимо наладить привычный режим дня.

‍ Приступая к работе, беритесь за решение небольших задач. Обязательно хвалите себя и своих коллег пусть даже за скромные достижения.

Уделяйте время физической активности. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом стимулируют выработку эндорфинов - естественных антидепрессантов, а также помогают избавиться от последствий щедрого праздничного застолья.

 Важно осознавать и принимать изменчивость эмоциональных состояний. Праздничный отдых - это яркое и долгожданное событие. И совершенно нормально, если вам станет грустно, что праздник и беззаботные выходные дни закончились.

Поделитесь с близкими людьми, коллегами своими впечатлениями об отдыхе. Пусть эти истории станут поддерживающими для вас".

Теги: Медицина Самара

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