Самарский психолог рассказала о профилактике стресса после завершения продолжительных выходных

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Длительные выходные - не только радостный, но и довольно стрессовый период для многих людей.​ Организация праздника, встреча гостей, нарушенный режим сна и бодрствования - все это может стать испытаниями для человека. И после праздников бывает нелегко настроиться на рабочий лад.



Как помочь себе и своим близким?



Рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:



"Начинать следует с простого, но крайне важного шага: необходимо наладить привычный режим дня.



‍ Приступая к работе, беритесь за решение небольших задач. Обязательно хвалите себя и своих коллег пусть даже за скромные достижения.



Уделяйте время физической активности. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом стимулируют выработку эндорфинов - естественных антидепрессантов, а также помогают избавиться от последствий щедрого праздничного застолья.



Важно осознавать и принимать изменчивость эмоциональных состояний. Праздничный отдых - это яркое и долгожданное событие. И совершенно нормально, если вам станет грустно, что праздник и беззаботные выходные дни закончились.



Поделитесь с близкими людьми, коллегами своими впечатлениями об отдыхе. Пусть эти истории станут поддерживающими для вас".