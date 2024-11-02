Самарский кардиолог рассказала о профилактике инсульта у пациентов с болезнями сердца

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:
"Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики и ведущее к необратимым процессам вплоть до летального исхода.
Он может быть вызван рядом кардиологических заболеваний. Наиболее часто причинами инсульта являются:
- артериальная гипертензия
- фибрилляция предсердий
атеросклеротическая бляшка в крупных магистральных сосудах и артериях головного мозга.
Пациенты, страдающие фибрилляцией предсердий, имеют более высокий риск внутрисердечного тромбоза, а следовательно и тромбоэмболических осложнений, таких как инсульт.
Им назначают препараты, которые предотвращают образование тромбов. Профилактика тромбоза у пациентов с фибрилляцией предсердий проводится пожизненно.
Препараты для данного вида терапии после проведения обследования может назначить только врач. Самолечение недопустимо!
Ведение здорового образа жизни, своевременная диспансеризация и аккуратный прием лекарственных препаратов, назначенных врачом, – залог долголетия и профилактики сосудистых катастроф".
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