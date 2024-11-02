Самарский кардиолог рассказала о профилактике инсульта у пациентов с болезнями сердца

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Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:



"Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики и ведущее к необратимым процессам вплоть до летального исхода.



Он может быть вызван рядом кардиологических заболеваний. Наиболее часто причинами инсульта являются:

- артериальная гипертензия

- фибрилляция предсердий

атеросклеротическая бляшка в крупных магистральных сосудах и артериях головного мозга.



Пациенты, страдающие фибрилляцией предсердий, имеют более высокий риск внутрисердечного тромбоза, а следовательно и тромбоэмболических осложнений, таких как инсульт.



Им назначают препараты, которые предотвращают образование тромбов. Профилактика тромбоза у пациентов с фибрилляцией предсердий проводится пожизненно.



Препараты для данного вида терапии после проведения обследования может назначить только врач. Самолечение недопустимо!



Ведение здорового образа жизни, своевременная диспансеризация и аккуратный прием лекарственных препаратов, назначенных врачом, – залог долголетия и профилактики сосудистых катастроф".

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