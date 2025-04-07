Самарский кардиолог рассказал о пользе физических упражнений для здоровья сердца

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П. Полякова Дмитрий Дупляков:



«Физические нагрузки и здоровый образ жизни играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Именно низкая физическая активность является причиной слабости сердечной мышцы, ее невозможности справляться со своими функциями и тем более с повышенными нагрузками.



Польза физических упражнений для здоровья сердца:



Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и увеличивают эластичность сосудов, что снижает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.



Физическая активность помогает поддерживать здоровый вес. Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и может привести к высокому кровяному давлению, а также диабету.



Упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают общее психоэмоциональное состояние. Хронический стресс является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.



Физическая активность помогает повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого". Улучается липидный профиль и снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Занятия спортом способствуют улучшению обмена веществ и чувствительности к инсулину, что предотвращает развитие диабета 2 типа — одного из факторов риска для сердца.



Регулярные аэробные упражнения снижают артериальное давление. Из-за этого уменьшается нагрузка на сердце и сосуды.



Упражнения укрепляют сердечную мышцу, улучшая ее способность перекачивать кровь и обеспечивать организм кислородом.



Здоровый образ жизни включает сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Это помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. А регулярные физические нагрузки в сочетании с правильным питанием и другими аспектами здорового образа жизни значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют общему укреплению здоровья сердца".

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