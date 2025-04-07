Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на выбор будут предложены 111 общественных территорий в 11 муниципалитетах.
В Самарской области отобрали территории для голосования за благоустройство в 2025 году
В мае состоится еще один оздоровительный заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В губернии начался оздоровительный заезд для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Сотрудники самарской транспортной полиции совместно с общественным советом организовали встречу со студентами.
Герои среди нас: подвиг и служба самарской транспортной полиции
В честь Дня здоровья.
На самарской набережной прошла спортивная акция
Одна из главных тем творчества художника – переосмысление традиционной жостовской росписи.
«Современное жостово»: в «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Филиппа Герасима
Упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают общее психоэмоциональное состояние.
Самарский кардиолог рассказал о пользе физических упражнений для здоровья сердца
Новые машины LADA Granta будут использоваться для транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов, доставки лекарственных препаратов и документов.
7 автомобилей пополнили автопарк Самарской поликлиники №13
С 31 марта по 7 апреля на территории Самарской области произошло 132 техногенных пожара, в результате которых погиб 1 человек.
МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.1
EUR 92.99
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Алабина пройдет экскурсия «Космический масштаб»
Лекция Вячеслава Вербового пройдет в Музее Рязанова
Полицейские региона познакомили школьников со спецификой работы в органах внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский кардиолог рассказал о пользе физических упражнений для здоровья сердца

7 апреля 2025 16:12
118
Упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают общее психоэмоциональное состояние.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П. Полякова Дмитрий Дупляков:

«Физические нагрузки и здоровый образ жизни играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Именно низкая физическая активность является причиной слабости сердечной мышцы, ее невозможности справляться со своими функциями и тем более с повышенными нагрузками.

Польза физических упражнений для здоровья сердца:

 Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и увеличивают эластичность сосудов, что снижает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Физическая активность помогает поддерживать здоровый вес. Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и может привести к высокому кровяному давлению, а также диабету.

Упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают общее психоэмоциональное состояние. Хронический стресс является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

 Физическая активность помогает повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого". Улучается липидный профиль и снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

 Занятия спортом способствуют улучшению обмена веществ и чувствительности к инсулину, что предотвращает развитие диабета 2 типа — одного из факторов риска для сердца.

 Регулярные аэробные упражнения снижают артериальное давление. Из-за этого уменьшается нагрузка на сердце и сосуды.

 Упражнения укрепляют сердечную мышцу, улучшая ее способность перекачивать кровь и обеспечивать организм кислородом.

Здоровый образ жизни включает сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Это помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. А регулярные физические нагрузки в сочетании с правильным питанием и другими аспектами здорового образа жизни значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют общему укреплению здоровья сердца".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новые машины LADA Granta будут использоваться для транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов, доставки лекарственных препаратов и документов.
07 апреля 2025, 15:58
7 автомобилей пополнили автопарк Самарской поликлиники №13
Новые машины LADA Granta будут использоваться для транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов,... Здравоохранение
142
Будущие мамы могут столкнуться со снижением остроты зрения, сухостью глаз, а также появлением черных точек и помутнений.
04 апреля 2025, 20:11
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала, почему каждой женщине необходимо поддерживать здоровье глаз
Будущие мамы могут столкнуться со снижением остроты зрения, сухостью глаз, а также появлением черных точек и помутнений. Здравоохранение
1554
Кормление грудью создаёт для ребёнка атмосферу любви и защиты, которые способствуют полноценному развитию интеллекта ребенка и психики.
04 апреля 2025, 14:37
 Самарский врач – неонатолог рассказала о пользе грудного вскармливания
Кормление грудью создаёт для ребёнка атмосферу любви и защиты, которые способствуют полноценному развитию интеллекта ребенка и психики. Здравоохранение
710
Здравоохранение
Упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые помогают снизить уровень стресса и улучшают общее психоэмоциональное состояние.
7 апреля 2025  16:12
Самарский кардиолог рассказал о пользе физических упражнений для здоровья сердца
118
Новые машины LADA Granta будут использоваться для транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в случае экстренных вызовов, доставки лекарственных препаратов и документов.
7 апреля 2025  15:58
7 автомобилей пополнили автопарк Самарской поликлиники №13
143
Россиян предупредили о рисках заражения микоплазменной пневмонией
6 апреля 2025  11:42
Россиян предупредили о рисках заражения микоплазменной пневмонией
706
Будущие мамы могут столкнуться со снижением остроты зрения, сухостью глаз, а также появлением черных точек и помутнений.
4 апреля 2025  20:11
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала, почему каждой женщине необходимо поддерживать здоровье глаз
1555
В этом году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу поставлено 6 машин для работы в службе неотложной помощи.
4 апреля 2025  19:16
Специалисты Сызранской больницы выезжают к пациентам на новых автомобилях
788
Кормление грудью создаёт для ребёнка атмосферу любви и защиты, которые способствуют полноценному развитию интеллекта ребенка и психики.
4 апреля 2025  14:37
 Самарский врач – неонатолог рассказала о пользе грудного вскармливания
710
В Клиниках СамГМУ помогли пациентке с очень редкой патологией кишечника
4 апреля 2025  10:37
В Клиниках СамГМУ помогли пациентке с очень редкой патологией кишечника
535
Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи.
3 апреля 2025  17:57
В Нефтегорском и Алексеевском районах продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
837
Все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов, а также вступить в ряды доноров.
3 апреля 2025  14:49
Жителей региона приглашают принять участие в Фестивале здоровья
927
Фестиваль здоровья: жители Самары смогут бесплатно пройти профилактические обследования
3 апреля 2025  11:34
Фестиваль здоровья: жители Самары смогут бесплатно пройти профилактические обследования
563
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
12280
Весь список
В центре внимания
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
234
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
217
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
225
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
7 апреля 2025  09:52
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
209
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
5 апреля 2025  12:17
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
711
Весь список