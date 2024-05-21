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Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ

21 мая 2024 13:56
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Самарские врачи восстановили мужчине нижнюю челюсть с помощью индивидуального эндопротеза производства СамГМУ

В Самаре провели редкую и сложную операцию по реконструкции нижней челюсти индивидуальным эндопротезом, произведенным в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России. Врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера восполнили дефект нижней челюсти, восстановили контур нижней зоны лица и жевательную функцию мужчине, перенесшему онкологическое заболевание. Челюстно-лицевой эндопротез, предусматривающий возможность восстановления зубного ряда, был произведен специалистами СамГМУ впервые.

Полтора года назад пациенту с раком малой слюнной железы с распространением в нижнюю челюсть выполнили операцию. Тогда врачи провели удаление злокачественного новообразования, частичную резекцию нижней челюсти и пластику костным аутотрансплантатом подвздошной кости с фиксацией стандартной титановой пластины. Через год у мужчины произошел перелом нижней челюсти, пластину с костью и фрагментом челюсти удалили. У пациента имелась деформация нижней трети лица, он не мог нормально пережевывать пищу. Перед врачами стояла задача вернуть его к полноценной жизни.

Пациенту установили титановый эндопротез, изготовленный в соответствии с его анатомическими параметрами в НИИ «Бионики и персонифицированной медицины» СамГМУ. Он полностью повторяет контуры дефекта нижней челюсти и выполнен с напылением гидроксиапатитом в местах соприкосновения с костью — это обеспечивает высокую биосовместимость.

«Случай достаточно нестандартный, потому что линия резекции была своеобразной анатомии, к тому же прошло достаточно много времени после травмы — пациент получил ее в октябре прошлого года, — рассказал врач челюстно-лицевой хирург Самарского областного онкодиспансера Артур Керосиров. — Из-за этого стандартной пластиной справиться с проблемой тяжело, поэтому мы решили применять индивидуальную конструкцию. На нашей базе такая операция проводится впервые».

Как пояснил директор НИИ «Бионики и персонифицированной медицины» СамГМУ Андрей Николаенко, главная особенность эндопротеза в том, что в его конструкции предусмотрены отверстия для последующей установки дентальных имплантатов и протезирования.

«Благодаря этому в будущем пациенту смогут восстановить зубные ряды, — отметил Андрей Николаенко. — Челюстно-лицевой эндопротез с возможностью восстановления зубного ряда мы произвели впервые. Если обычно моделирование занимает до семи дней, в этом случае оно заняло три недели. У нас уже есть планы установить второй такой же эндопротез в ближайший месяц».

Фото: Минздрав региона

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