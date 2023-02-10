Самарские врачи провели малоинвазивную операцию беременной женщине с осложнениями желчекаменной болезни

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Врачи Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова провели малоинвазивную операцию беременной женщине с осложненным течением желчекаменной болезни.



Молодая женщина на 21 неделе беременности поступила в больницу с жалобами на боли в животе, пожелтение кожных покровов. Врачи диагностировали обострение желчекаменной болезни, камни в общем желчном протоке. Хирурги и акушеры-гинекологи приняли решение о проведении срочной операции с применением малоинвазивной методики.



«Такие операции в нашей больнице выполняются рутинно. При этом у беременных они носят эксклюзивный характер и имеют принципиальные отличия в выполнении. В первую очередь, должны быть исключены все возможные вредные воздействия на женщину и ребенка. Исключается применение ионизирующего излучения. Вместо этого используем специальные технические приемы интраоперационной диагностики», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист больницы имени Пирогова Сергей Скупченко.



Хирурги выполнили миниатюрный эндоскопический разрез в несколько милиметров внутри просвета кишки, избежав разрезов на коже.



«Сделав разрез, специальным инструментарием удалили несколько десятков камней из желчного протока. Сейчас жизни женщины и ребёнка ничего не угрожает. Будущая мама выписана из больницы», — отметил Сергей Сергеевич.

Фото: минздрав СО