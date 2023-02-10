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Самарские врачи провели малоинвазивную операцию беременной женщине с осложнениями желчекаменной болезни

10 февраля 2023 15:07
194
Спасли будущую маму и ее ребенка.

Врачи Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова провели малоинвазивную операцию беременной женщине с осложненным течением желчекаменной болезни.

Молодая женщина на 21 неделе беременности поступила в больницу с жалобами на боли в животе, пожелтение кожных покровов. Врачи диагностировали обострение желчекаменной болезни, камни в общем желчном протоке. Хирурги и акушеры-гинекологи приняли решение о проведении срочной операции с применением малоинвазивной методики.

 «Такие операции в нашей больнице выполняются рутинно. При этом у беременных они носят эксклюзивный характер и имеют принципиальные отличия в выполнении. В первую очередь, должны быть исключены все возможные вредные воздействия на женщину и ребенка. Исключается применение ионизирующего излучения. Вместо этого используем специальные технические приемы интраоперационной диагностики», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист больницы имени Пирогова Сергей Скупченко.

Хирурги выполнили миниатюрный эндоскопический разрез в несколько милиметров внутри просвета кишки, избежав разрезов на коже.

 «Сделав разрез, специальным инструментарием удалили несколько десятков камней из желчного протока. Сейчас жизни женщины и ребёнка ничего не угрожает. Будущая мама выписана из больницы», — отметил Сергей Сергеевич.

 

Фото:  минздрав СО

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