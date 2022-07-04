Самарские врачи продолжают оказывать помощь жителям города Снежное

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вручил награды членам медицинской бригады врачей-добровольцев, которые приняли участие в оказании медицинской помощи жителям города Снежное Донецкой Народной Республики. Также руководитель ведомства встретился с специалистами, которые в ближайшее время поедут в командировку в ДНР.

Врачи-добровольцы командированы для профессиональной помощи в город Снежное. Командировка специалистов длится в среднем от 18 дней, регулярно решаются вопросы командирования медработников разных специальностей, а также возвращения специалистов в регион.

Напомним, регион помогает городу Снежное в рамках соглашения на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР, которое в конце мая подписали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава Администрации г. Снежное Александр Скворцов. «Дорогие коллеги от лица всех работников системы здравоохранения, министерства и руководства области благодарю вас. Вы поехали и сделали то, что умеете делать лучше всего: первое – это работать, и второе – проявлять свои человеческие качества. Те отзывы, которые мы получили и от коллег, и от пациентов говорят о том, что свою работу и свою миссию вы выполнили на самом максимальном уровне. Спасибо за высший уровень профессионализма, командной работы и человечности», — отметил Армен Бенян.

Среди специалистов, которые оказывали помощь жителям Снежное — главный врач Самарской городской больницы № 10, врач общей практики Дмитрий Лисица, который возглавлял бригаду медработников, врач-терапевт участковый Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Кирилл Диков, врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Дмитрий Еремин, водители учреждений здравоохранения региона Юрий Житяев, Андрей Зеленцев, Константин Терин.

«Позвольте мне перед лицом всего нашего медицинского сообщества сказать «Спасибо» именно этим ребятам, команде профессионалов, которая делала то, что требовалось от них. Они настоящие патриоты медицины, Самарской области и нашей страны, — отметил Дмитрий Николаевич. — Я сам являюсь врачом в третьем поколении, и никогда передо мной не стоял выбор, быть врачом или не быть. Я горжусь своей профессией, стараюсь достойно нести звание врача. Поэтому принял решение вместе с коллегами поехать в город Снежное и помогать тем, кто нуждается в медицинской помощи. Это мой долг и я его выполнил. В рамках выполнения гуманитарной миссии вел прием пациентов как врач общей практики, координировал работу нашей бригады. Также мы организовали выезд медработников в отдаленную амбулаторию, где с раннего утра и до вечера принимали всех желающих пациентов».

На консультации врача-офтальмолога Дмитрия Еремина побывали всего более 650 жителей города Снежное.

«Для меня как для медицинского работника важно участие в выполнении гуманитарной миссии, — рассказал Дмитрий Русланович. — Моя работа заключалась в том, что я хорошо умею делать, это оказывать офтальмологическую помощь, осуществлять подбор очков, проводить профилактические осмотры детского и взрослого населения. Начинал работать в первой самарской группе медработников, с коллегами из местной больницы и местными жителями нашли необходимое взаимопонимание. Думаю, для меня Снежное теперь никогда не будет чужим».

Сегодня врач на прежнем рабочем месте – помогает сохранять здоровье глаз жителям Сызрани в филиале офтальмологической больницы им. Ерошевского.

В настоящее время 13 специалистов системы здравоохранения региона продолжают работать в городе Снежное, сформирована очередная группа для командирования. Со специалистами провели встречу министр и руководители управлений ведомства. В ближайшее время в город Снежное отправятся врач-травматолог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-невролог и водитель из учреждений здравоохранения области. В учреждениях, где работают специалисты, оказание медпомощи по их профилям, сохраняется в необходимом объеме, чтобы и жители региона также получали своевременно качественную медпомощь. Возглавит новую группу специалистов главный врач Самарской городской больницы № 6, врач сердечно-сосудистый хирург Расим Шамсудинов.

Как рассказал министр, основной задачей бригады медработников является оказания медицинской помощи местным жителям в городе Снежное. Врачи работают в местной поликлинике, ведут прием пациентов с хроническими заболеваниями и помогают в стационаре, участвуя в оказании помощи госпитализированным больным, проводя операции.

Фото: минздрав СО