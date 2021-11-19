Самарские врачи-офтальмологи провели уникальную операцию на новом высокоточном лазере 

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Самарские врачи-офтальмологи провели уникальную операцию жителю Тольятти. Процедура длилась всего несколько секунд, но помогла пациенту избавиться от тяжелой патологии роговицы и вернуть зрение. Такие случаи считаются сложными, раньше лечение проводилось в несколько этапов. Сейчас новое высокоточное оборудование, которым оснащена больница им. Т.И.Ерошевского, позволяет проводить такие операции в один этап.

В Самарскую офтальмологическую больницу им. Т.И.Ерошевского обратился житель Тольятти со сложной патологией роговицы. В 27 лет Сахиб Джамалов начал плохо видеть, врачи поставили неутешительный диагноз – кератоконус. Офтальмологи отмечают, таким заболеванием роговицы страдают работоспособные молодые люди в возрасте 20-30 лет. Заболевание характеризуется истончением роговицы, принимает коническую форму вместо правильной сферической. Зрение снижается постепенно и безболезненно, очковой коррекцией качество зрения не улучшается.

У пациента длительное время наблюдалось снижение остроты зрения, он носил жесткие контактные линзы. Затем была операция по пересадке роговицы. Прошло много лет, прежде чем он вновь обратился к врачам. В этом году острота зрения начала снижаться. После осмотра врачи-офтальмологи областной глазной больницы выявили тяжелую патологию – помутнение трансплантата роговицы в сочетании с высокой степенью близорукости и астигматизма.

«На момент обращения острота зрения пациента составляла всего около четырех процентов, – рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии Степан Туровский. – Мы наблюдали помутнение трансплантата роговицы и нарушение оптических показателей глазного яблока – высокую степень близорукости и астигматизм. Такое сочетание патологий является довольно редким. С помощью современных технологий и новейшего оборудования нам удалось одномоментно восстановить прозрачность трансплантата, устранить сложные нарушения оптики глаза. В этом и заключается уникальность проведенного лечения. Операция длилась всего несколько секунд. Спустя 3 месяца после операции зрение пациента восстановилось до 90%».

Благодаря современному высокотехнологичному диагностическому оборудованию, которым оснащена областная офтальмологическая больница, было проведено детальное исследование роговицы пациента. На основании полученных данных врачи-офтальмохирурги отделения рефракционной микрохирургии провели персонализированную лазерную операцию на ультрасовременном эксимерном лазере.

«Мы добились удивительного результата благодаря использованию нового аппарата. Это один из эксимерных лазеров экспертного уровня. Более простые модели применяются давно и широко. Конкретно эта модель отличается наивысшей точностью, безопасностью, скоростью лечения и широкими возможностями. Прибор предназначен не только для лазерной коррекции зрения, но и позволяет решать возникающие проблемы с роговицей глаза, которые ранее считались неразрешимыми. Для выполнения оперативного лечения мы применяем большое количество приборов, которые дают дополнительную информацию о состоянии роговицы глаза. Новый лазер позволяет все их учитывать и достигать высочайшей точности действий, - подчеркнул главный врач больницы имени Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев. – Мы можем делать самые сложные случаи хирургии роговицы после травм, после операций, после пересадки роговицы, в более сложных случаях. Применять в рефракционной микрохирургии лазерной коррекции зрения при каких-то особых ситуациях. Этот прибор добавляет точности, быстроты и безопасности».

По словам пациента, операция прошла очень быстро, вмешательство было безболезненным: «Сейчас я чувствую себя хорошо, зрение нормализовалось, живу и радуюсь жизни, могу полноценно работать, - поделился Сахиб Джамалов. – Я благодарен всем докторам, которые мне вернули зрение».

Операция выполнена по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Также подобные операции выполняют в больнице им. Т.И.Ерошевского пациентам из других регионов страны и из-за рубежа, сообщает пресс-служба правительства СО.

Фото: пресс-служба правительства СО