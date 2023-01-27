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Самарские врачи боролись за жизнь пациента с тяжёлой пневмонией на протяжении месяца

27 января 2023 16:28
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Как вспоминает пациент, незначительный кашель обернулся чувством нехватки воздуха с повышенной температурой.

Самарские врачи -анестезиологи-реаниматологи и пульмонологи - боролись за жизнь пациента с тяжёлой пневмонией на протяжении месяца.

Обычная, на первый взгляд, простуда для 31-летнего мужчины стала историей спасения с применением инвазивного экстракорпорального метода насыщения крови кислородом (оксигенации).

Как вспоминает пациент, незначительный кашель обернулся чувством нехватки воздуха с повышенной температурой. Молодого парня госпитализировали в больницу Сызрани. Специалисты диагностировали вирусное поражение легких, приняли необходимые меры для стабилизации пациента и перевели его на искусственную вентиляцию легких.

Сотрудники отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина на реанимобиле доставили пациента в специализированный стационар.

Врачи центра ЭКМО областной больницы имени Середавина Павел Гнеушев, Марина Шахова, Елена Аксенова провели срочный консилиум. В связи с неэффективностью респираторной поддержи и стремительным ухудшением состояния больного врачи приняли решение применить метод ЭКМО с целью улучшения оксигенации.

Девять дней аппарат ЭКМО замещал функцию легких больного. Отличие процедуры оксигенации от искусственной вентиляции легких в том, что кровь через канюли (катетеры) с помощью насосов перемещается в специальный аппарат, где очищается от углекислого газа, насыщается кислородом и возвращается пациенту.

Уже на второй день проведения процедуры оксигенации пациент пришел в сознание. Как только восстановилось самостоятельное дыхание, его перевели в пульмонологическое отделение. В общей сложности молодой человек находился под наблюдением врачей областной больницы 24 дня.

«Данный метод используется, когда пациент находится в крайне тяжелом состоянии, обусловленном дыхательной недостаточностью, и другие виды лечения не дают результатов. Поэтому каждое возращение пациента к жизни с помощью ЭКМО – бесценный опыт для команды врачей. Это и есть победа над смертью», - рассказала заведующая отделением реанимации больницы имени Середавина Елена Аксенова.

Лечение помогло молодому человеку полностью восстановиться, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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