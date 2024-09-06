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Самарские ученые разработали метод уничтожения микробов внутри слизистой оболочки

6 сентября 2024 10:31
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Самарские ученые разработали метод уничтожения микробов внутри слизистой оболочки

Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России изобрели уникальный метод антисептической обработки тканей, при котором микробы уничтожаются даже внутри слизистой оболочки полости рта. На основе этого метода разработана ультрафиолетовая лампа для внутритканевой антисептической обработки с помощью УФ-лучей. Прибор сможет найти применение в хирургической стоматологии, имплантологии и других областях челюстно-лицевой хирургии для профилактики микробного воспаления, несущего угрозу интеграции имплантатов.

К изобретению нового метода антисептической обработки тканей привела диссертационная работа аспирантки кафедры челюстно-лицевой хирургии СамГМУ, дентального имплантолога Ольги Драгункиной. Ее научный руководитель - заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, член-корреспондент РАН, врач-челюстно-лицевой хирург Иван Байриков предложил изучить антисептические свойства ультрафиолета.

Сначала было изучено влияние ультрафиолетовых лучей на микробиоту поверхности слизистой в процессе подготовки к челюстно-лицевым операциям по дентальной имплантации. При этом слизистая подсвечивалась с помощью стандартной ультрафиолетовой лампы. Как отмечает Ольга Драгункина, сравнение результатом микробиологического исследования до подсвечивания и после показало значительное уменьшение потенциально патогенных микроорганизмов на поверхности слизистой. Она уже широко применяет этот способ в своей клинической практике.

Далее возникла идея изучить возможности УФ-лучей в отношении тканевой микробиоты слизистой. Это исследование осуществлялось на базе Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ совместно с директором Центра Артемом Ляминым. Изучив образцы тканей до и после светового воздействия, ученые обнаружили, что большая часть патогенной микробиоты была уничтожена. Именно это открытие подтолкнуло к изобретению лампы для широкого применения метода внутритканевой антисептической обработки с помощью УФ-лучей.

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