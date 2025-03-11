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Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита

11 марта 2025 10:10
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Самарские ученые получили патент на лазерную экспресс-диагностику пародонтита

Новый способ диагностики позволяет предсказывать возникновение заболевания
Ученые Самарского университета им. Королёва и Самарского государственного медицинского университета запатентовали разработанный ими способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита – воспалительного заболевания тканей десны, которое может приводить к потере зубов.


С помощью этого способа стоматолог может буквально за считанные секунды, посветив лазером на подозрительный зуб, определить с помощью специального оборудования, имеется ли у пациента пародонтит, в какой стадии это заболевание или же какова вероятность возникновения пародонтита в ближайшем будущем. Опытный образец диагностической установки, работающей на основе этого метода, уже прошел испытания в одной из самарских стоматологических клиник.


"Наша совместная научная группа, в которую входят ученые Самарского университета им. Королёва и Самарского государственного медицинского университета, получила патент Российской Федерации на разработанный способ диагностики хронического пародонтита по органическому и минеральному составу эмали зубов. Полученный патент на изобретение официально удостоверяет и подтверждает приоритет нашей разработки и исключительное право на авторство, что поможет нам в дальнейшем более широко внедрять данную технологию в стоматологическую практику как нашего региона, так и страны в целом, а также развивать данную методику экспресс-диагностики пародонтита путем создания новых, более современных образцов оборудования", – рассказала Елена Тимченко, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета им. Королёва, заместитель научного руководителя межвузовской научно-исследовательской лаборатории "Тканевая инженерия".


Пародонтит является весьма распространенным стоматологическим заболеванием. По данным из открытых источников, в возрастной группе от 35 до 44 лет эта патология встречается более чем у 80% россиян, обращающихся за помощью к зубному врачу. Пародонтит поражает практически все ткани, окружающие зуб, в том числе и те, что связывают зуб с челюстной костью, что в конечном итоге, если болезнь не лечить, приводит к потере зуба. Поэтому очень важно как можно раньше выявить это заболевание.


Главные факторы возникновения пародонтита – инфекции, слабый иммунитет и плохая гигиена полости рта. При хроническом пародонтите начальной степени у пациента может временами отмечаться зуд и болезненность в деснах, кровоточивость при чистке зубов, неприятный запах изо рта. Однако эти симптомы характерны и для других стоматологических заболеваний, кроме того, на самых ранних стадиях пародонтит может быть и абсолютно бессимптомным и незаметным. Классические способы диагностики пародонтита предполагают проведение рентгена и взятие анализов, но если пациент ни на что не жалуется, то врач при осмотре зубов может и пропустить начинающуюся болезнь.


Разработанный самарскими учеными способ улучшает и дополняет классические способы диагностики, уменьшая возможность врачебной ошибки и автоматизируя процесс выявления болезни. Лазерный метод основан на принципах Рамановской спектроскопии*, позволяющей с помощью специального оборудования – спектрографа – "увидеть" спектральные признаки наличия того или иного вещества при взаимодействии лазерного луча с исследуемым объектом, в данном случае – с зубной эмалью. Это примерно подобно тому, как на проверяемой в банке купюре в лучах ультрафиолета можно увидеть знаки защиты, невидимые при обычном свете.

Автор фото: Олеся Орина

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