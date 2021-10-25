Самарские санатории отмечают повышение спроса на отдых с лечением

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В отрасли оздоровительного туризма наблюдаются новые тенденции, появлению которых способствовала пандемия COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация выявила необходимость осознанного отношения людей к своему здоровью.

Это отражается и на региональных цифрах за прошедший летний сезон, сообщает Обозрение.

В частности, по данным ООО «Курорты Поволжья», куда входят санатории Matrёshka Plaza и «Циолковский», за январь — сентябрь 2021 года в них прошли лечение более 23 тысяч человек, в том числе по госконтрактам.

Это на 61% выше показателей за аналогичный период 2020-го, когда оздоровительными услугами здесь же воспользовались около 14,5 тысячи отдыхающих.

Пандемия внесла коррективы в работу санаториев, где соблюдаются все требования Роспотребнадзора: масочный режим и дистанцирование между гостями.

Как рассказали в компании, потоки пациентов на лечение, питание и развлекательные мероприятия разведены по времени, проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия (кварцевание кабинетов, обработка поверхностей и уборка помещений).

В медицинском центре на этажах работают рециркуляторы воздуха, помещения оснащены диспенсерами для обработки рук. От новой коронавирусной инфекции уже привито 90% персонала.

Эксперты прогнозируют, что спрос на отдых с лечением продолжит расти, что обусловлено стремлением отдыхающих укрепить иммунитет в условиях пандемии или восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

При этом сокращается продолжительность отдыха: вместо стандартных трех недель наибольшей популярностью пользуются путевки на десять дней, также есть интерес к турам выходного дня или выезды с детьми на время каникул и длительных праздников.

По словам представителей загородного комплекса «Циолковский», летом 2021 года наблюдался максимально активный спрос на путевки.

Кроме санаторного лечения и загородного отдыха оказывались услуги по организации детских лагерей, которые, кстати, предоставляются круглогодично.

В ООО «Курорты Поволжья» считают, что возросшая популярность отдыха в местных санаториях связана и с закрытыми границами. Только за лето в «Циолковском» отдохнули и поправили свое здоровье более 5632 гостей, в том числе детский лагерь принял 1269 детей.

Некоторые организации, оказывающие образовательные услуги, также формируют собственные заезды со своей программой.