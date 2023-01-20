самарские медработники на реанимобиле сопровождали пожилую женщину в тяжёлом состоянии в Москву

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьникам также напомнили о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в темное время суток.
Полицейские региона напомнили школьникам о правилах безопасности на дороге.
Экскурсия по Центру оказалась очень познавательной, студенты активно задавали вопросы и тут же получали исчерпывающие ответы.
«Студенческий десант»: студенты СГЭУ посетили ЦАФАП областного главка полиции
В круглом столе приняли участие самарские предприниматели, представители РЭЦ и ТПП региона.
Экспортерам Самарской области рассказали о помощи РЭЦ в выходе на рынки дружественных стран
Российский рынок новых мотоциклов в 2022 году сократился на 16%
В 2022 году на базе Самарского УКК прошли профессиональную подготовку свыше 40 тысяч специалистов
В 2022 году на базе Самарского УКК прошли профессиональную подготовку свыше 40 тысяч специалистов
Самара вошла в ТОП-3 самых доступных для туристов направлений февраля
Самара вошла в ТОП-3 самых доступных для туристов направлений февраля
В Самарской области можно наблюдать новогоднюю комету
В Самарской области можно наблюдать новогоднюю комету
В Самарской области толщина льда на малых реках достигла 75 см
В Самарской области толщина льда на малых реках достигла 75 см
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.85
-0.02
EUR 74.41
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские медработники на реанимобиле сопровождали пожилую женщину в тяжёлом состоянии в Москву

20 января 2023 11:00
173
самарские медработники на реанимобиле сопровождали пожилую женщину в тяжёлом состоянии в Москву

В декабре самарские медработники на реанимобиле сопровождали пожилую женщину в тяжёлом состоянии в Москву для высокотехнологичного лечения. Сложные погодные условия внесли коррективы в работу бригады и потребовали экстренного подключения сразу нескольких ведомств и медработников из другого региона, чтобы своевременно доставить 80-летнюю пациентку на операцию на сердце.

Женщине оказали необходимую медпомощь в отделении аритмологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова. Врачи приняли решение об имплантации высокотехнологичного устройства кардиовертера-дефибриллятора в федеральном центре Москвы.

В пути в реанимобиле пациентка была под наблюдением врача-кардиолога областного диспансера Марии Ивановой и фельдшера отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Никиты Погодина. У женщины отмечалось пароксизмальное нарушение сердечного ритма и желудочковая тахикардия.

«Через 6 часов дороги в Рязанской области погодные условия резко ухудшились, и машина не могла продолжать движение. Геолокация не поддерживалась, понадобилось время, чтобы сообщить о ситуации в ГИБДД, МЧС Рязанской области и позвать на помощь. Аккумулятор автомобиля постепенно разряжался, а вместе с ним и приборы, которые мониторировали состояние пациентки», - рассказала Мария Игоревна.

После получения информации от коллег к решению ситуации оперативно подключились специалисты министерства здравоохранения Самарской и Рязанской областей, Самарского областного центра медицины и катастроф, МЧС Рязанской области. Пациента и медработников доставили в ближайшую ЦРБ, до утра женщина находилась в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей.

           «Утром в течение часа на вертолете Ансат нас доставили в Рязань, откуда на реанимобиле мы прибыли в медучреждение Москвы. Там пациента уже ждала развернутая операционная и бригада кардиохирургов», - отметил фельдшер Никита Погодин.

           Через 30 минут после прибытия в клинику пациентке выполнили имплантацию кардоивертера-дефибриллятора. В настоящее время женщина выписана из больницы и вернулась домой, где наблюдается у врача-кардиолога по месту жительства.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
самарские медработники на реанимобиле сопровождали пожилую женщину в тяжёлом состоянии в Москву
20 января 2023  11:00
Самарские медработники на реанимобиле сопровождали пожилую женщину в тяжёлом состоянии в Москву
173
По словам специалиста, лучше всего в борьбе с изжогой помогает жевательная резинка без мяты и сахара.
19 января 2023  22:34
Гастроэнтеролог рассказал, какие продукты можно съесть, чтобы избавиться от изжоги
627
В Самаре за сутки заболели 60 человек.
19 января 2023  21:31
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
438
Капитальный ремонт в Алексеевской поликлинике завершился весной 2022 года.
19 января 2023  18:46
Более 15 тысяч жителей поселка Алексеевка посещают обновленную поликлинику 
493
Машины приобретены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
19 января 2023  14:39
13 новых автомобилей «Лада-Гранта» помогают специалистам Безенчукской ЦРБ оперативно оказывать медпомощь
505
В Самаре за сутки заболели 68 человек.
18 января 2023  21:39
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 18 января 2023 года
639
Об этом сообщил главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.
18 января 2023  14:28
В Самарской области отмечается тенденция к снижению женского алкоголизма
558
Самарцам рассказали, как подготовиться к окунанию в прорубь
18 января 2023  14:00
Самарцам рассказали, как подготовиться к окунанию в прорубь
563
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
18 января 2023  11:40
Самарцам рассказали, какие «цифры» здоровья важно знать и контролировать
541
Во время крещенских купаний возрастает количество инфарктов и инсультов
18 января 2023  10:11
Во время крещенских купаний возрастает количество инфарктов и инсультов
537
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
3624
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
15234
Весь список
В центре внимания
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
143
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
445
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
1993
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
635
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1457
Весь список