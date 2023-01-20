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В декабре самарские медработники на реанимобиле сопровождали пожилую женщину в тяжёлом состоянии в Москву для высокотехнологичного лечения. Сложные погодные условия внесли коррективы в работу бригады и потребовали экстренного подключения сразу нескольких ведомств и медработников из другого региона, чтобы своевременно доставить 80-летнюю пациентку на операцию на сердце.

Женщине оказали необходимую медпомощь в отделении аритмологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова. Врачи приняли решение об имплантации высокотехнологичного устройства кардиовертера-дефибриллятора в федеральном центре Москвы.

В пути в реанимобиле пациентка была под наблюдением врача-кардиолога областного диспансера Марии Ивановой и фельдшера отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Никиты Погодина. У женщины отмечалось пароксизмальное нарушение сердечного ритма и желудочковая тахикардия.

«Через 6 часов дороги в Рязанской области погодные условия резко ухудшились, и машина не могла продолжать движение. Геолокация не поддерживалась, понадобилось время, чтобы сообщить о ситуации в ГИБДД, МЧС Рязанской области и позвать на помощь. Аккумулятор автомобиля постепенно разряжался, а вместе с ним и приборы, которые мониторировали состояние пациентки», - рассказала Мария Игоревна.

После получения информации от коллег к решению ситуации оперативно подключились специалисты министерства здравоохранения Самарской и Рязанской областей, Самарского областного центра медицины и катастроф, МЧС Рязанской области. Пациента и медработников доставили в ближайшую ЦРБ, до утра женщина находилась в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей.

«Утром в течение часа на вертолете Ансат нас доставили в Рязань, откуда на реанимобиле мы прибыли в медучреждение Москвы. Там пациента уже ждала развернутая операционная и бригада кардиохирургов», - отметил фельдшер Никита Погодин.

Через 30 минут после прибытия в клинику пациентке выполнили имплантацию кардоивертера-дефибриллятора. В настоящее время женщина выписана из больницы и вернулась домой, где наблюдается у врача-кардиолога по месту жительства.