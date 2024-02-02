Самарские медики принимают участие в Дне здоровья на Международной выставке-форуме «Россия» 

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Сегодня на международной выставке–форуме «Россия» проходит День здоровья. Запланирована насыщенная деловая и образовательная программы. В мероприятиях принимает участие делегация из Самарской области во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном.



«Сегодня на выставке регионы также представляют достижения в сфере здравоохранения, которые стали возможны благодаря национальному проекту «Здравоохранение», реализуемому по решению Президента Владимира Владимировича Путина. И Самарской области есть чем гордиться. Активная работа по укреплению отрасли в регионе ведётся при поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Мы планомерно улучшаем медицинскую инфраструктуру: за последние годы возвели более 150 объектов, капитально отремонтировали 445 подразделений, около 15 000 единиц оборудования поставили в медучреждения, обновили автопарк скорой и неотложной медпомощи. Наши медицинские работники осваивают и внедряют в работу передовые методы диагностики и лечения, самарские ученые разрабатывают инновационные образовательные и прикладные продукты. В центре внимания – работа первичного звена здравоохранения, раннее выявление заболеваний и профилактика. Охват жителей Самарской области профилактическими медосмотрами и диспансеризацией увеличился на 11% - с 51,6% в 2019 году до 62,6% - в 2023 году. И мы усиливаем работу в этом направлении. В эти дни в поликлиниках региона проходят единые дни диспансеризации. Приглашаю всех принять участие в профилактических мероприятиях. Ответственное отношение к себе начинается со знания показателей своего здоровья и соблюдения простых, но эффективных правил здорового образа жизни», - отметил Армен Бенян.



На стенде Самарской области посетителей встречают волонтеры-медики, также представлены разработки Института инновационного развития СамГМУ в области телемедицины.

Фото: минздрав СО