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Самарские медики принимают участие в Дне здоровья на Международной выставке-форуме «Россия» 

2 февраля 2024 15:55
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Во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном. 

Сегодня на международной выставке–форуме «Россия» проходит День здоровья.  Запланирована насыщенная деловая и образовательная программы. В мероприятиях принимает участие делегация из Самарской области во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном. 

«Сегодня на выставке регионы также  представляют достижения в сфере здравоохранения, которые стали возможны благодаря национальному проекту «Здравоохранение», реализуемому  по решению Президента Владимира Владимировича Путина. И Самарской области есть чем гордиться. Активная работа по укреплению отрасли в регионе ведётся при поддержке  Губернатора  Дмитрия  Игоревича Азарова. Мы планомерно улучшаем  медицинскую инфраструктуру: за последние годы возвели более 150 объектов,  капитально отремонтировали 445 подразделений, около 15 000 единиц оборудования поставили в медучреждения, обновили автопарк скорой и неотложной медпомощи. Наши медицинские работники осваивают и внедряют в работу передовые методы диагностики и лечения, самарские ученые разрабатывают инновационные образовательные и прикладные продукты.   В центре  внимания – работа первичного звена здравоохранения, раннее выявление заболеваний и профилактика. Охват жителей Самарской области профилактическими медосмотрами и диспансеризацией увеличился на 11%   -   с 51,6% в 2019 году до 62,6%  - в 2023 году. И мы усиливаем работу в этом направлении. В эти дни в поликлиниках  региона проходят единые дни диспансеризации. Приглашаю всех принять участие в профилактических мероприятиях. Ответственное отношение к себе  начинается  со знания показателей своего здоровья и соблюдения простых, но эффективных правил здорового образа жизни», -  отметил Армен Бенян. 

На стенде Самарской области посетителей  встречают  волонтеры-медики, также представлены разработки Института инновационного развития СамГМУ в области телемедицины.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Москва Россия Самара

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