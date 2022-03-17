Самарские кардиохирурги за год провели почти 5000 коронарографий

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2022 году Самара участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города.
Самарцев приглашают принять участие в утверждении границ туристического центра города
В связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного воссоединению республики Крым и города Севастополя с РФ.
В Самаре по улице Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
В составе автомобильной дороги отремонтируют два моста.
Благодаря нацпроекту продолжится ремонт дороги Отрадный – Богатое - Борское
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что полученную тепловую энергию за февраль 2022 года необходимо оплатить до 25 марта.
Своевременные платежи помогают экономить клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем конструктивном взаимодействии.
Энергетики обсудили с Ростехнадзором новые Правила подключения к системам теплоснабжения
Учащимся Поволжского государственного колледжа рассказали об ответственности за участие в незаконной деятельности и распространение запрещенной информации.
Самарские полицейские провели со студентами Поволжского государственного колледжа урок правовой грамотности
Цель программы - обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, в том числе за пределами Российской Федерации.
ФНС РФ начала принимать спецдекларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов
Торжественное мероприятие прошло в здании Самарской таможни.
17 марта таможенный пост Аэропорт Самара Самарской таможни отметил свое 30-летие
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.05
-3.43
EUR 118.76
-3.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские кардиохирурги за год провели почти 5000 коронарографий

17 марта 2022 14:46
141
Ежедневно врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения принимают от 20 до 30 пациентов, в половине случаев проводится операция.

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере  им. В.П. Полякова в 2021 году выполнено почти 5000 коронарографий и свыше 2600 чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Одно из ключевых отделений областного кардиодиспансера  – отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Оно является ведущим в Самарской области и Поволжье, а в 2020 году самарские кардиохирурги благодаря командной работе в содружестве с кардиохирургическими, кардиологическими и реанимационными службами диспансера стали третьими в России по количеству выполненных чрескожных коронарных вмешательств.

В ангиографической операционной отделения в 2021 году выполнено 4912 коронарографий и свыше 2635 чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). При этом около 80% из них проводится по экстренным показаниям при острых нарушениях коронарного кровотока (острый инфаркт, нестабильная стенокардия).

Ежедневно врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения принимают от 20 до 30 пациентов, в половине случаев проводится операция.

Коронарография – метод, который наиболее точно определяет степень и локализацию поражения коронарных артерий и в дальнейшем позволяет выработать наиболее оптимальную тактику в лечении ишемической болезни сердца, будь то чрескожное коронарное вмешательство или аортокоронарное шунтирование (АКШ).

Стентирование сонных артерий – современный и эффективный метод хирургического лечения, восстанавливающий проходимость артериального русла, позволяющий предотвратить развитие ишемического инсульта и снижающий процент возможных осложнений при аортокоронарном шунтировании. Операция длится 40-45 минут, и, как правило, все это время пациент находится в сознании.

«Стентирование сонных (каротидных) артерий — превентивный современный и эффективный метод хирургического лечения, восстанавливающий проходимость артериального русла, позволяющий предотвратить развитие ишемического инсульта и снижающий процент возможных осложнений при аортокоронарном шунтировании (АКШ), — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспаснера, врач высшей квалификационной категории Темур Кислухин. — Комбинированная операция, включающая в себя стентирование сонных артерий с последующим АКШ у пациентов с ишемической болезнью сердца и цереброваскулярной болезнью, выполняется в диспансере  с 2018 года».

На сегодняшний день отделение оснащено самой современной необходимой аппаратурой для выполнения всего спектра диагностических и лечебных эндоваскулярных вмешательств при различных заболеваниях сердечно – сосудистой системы. Специализированная помощь пациентам оказывается в рамках ОМС, федеральных и областных программ по оказанию высокотехнологичной помощи населению. Ежегодно специалистами отделения оказывается помощь более 5000 пациентам, выполняется более 6500 различных исследований сердечно-сосудистой системы, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   мнздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Ежедневно врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения принимают от 20 до 30 пациентов, в половине случаев проводится операция.
17 марта 2022  14:46
Самарские кардиохирурги за год провели почти 5000 коронарографий
141
Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови
17 марта 2022  12:25
Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови
214
По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.
17 марта 2022  09:19
По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.
236
В сутки на заводах «Озон» в Жигулевске и «Озон Фарм» в Тольятти выпускают более 1,5 млн упаковок лекарственных средств. 
16 марта 2022  19:11
В условиях санкций крупнейшая фармацевтическая компания страны стала выпускать более 1,5 млн упаковок лекарств в сутки 
539
Граждане с подтвержденным COVID-19, проходя лечение дома, не должны покидать места проживания до полного выздоровления.
16 марта 2022  16:56
В Самаре продолжается контроль за амбулаторными больными COVID-19
484
Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области быстрее
16 марта 2022  11:05
Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области быстрее
409
Россиянам рассказали об опасности приема селена
16 марта 2022  09:14
Россиянам рассказали об опасности приема селена
405
В обновленном подразделении Ставропольской больницы будут получать медицинскую помощь более 13 тысяч детей.
15 марта 2022  23:33
В детском отделении Ставропольской ЦРБ внедрена новая модель оказания первичной медико-санитарной помощи
676
Оказание плановой помощи в поликлиниках возобновляется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.
15 марта 2022  17:36
В регионе возобновляется проведение плановой помощи в поликлиниках и диспансеризации
586
В Самарской области с начала года уже заключено более 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов.
15 марта 2022  17:16
В Самарской области пациенты будут обеспечены необходимыми лекарствами 
615
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5667
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарская область располагает достаточным потенциалом для производства основных продуктов питания
17 марта 2022  13:30
Самарская область располагает достаточным потенциалом для производства основных продуктов питания
176
Три мозаичных панно в Самаре планируют включить в реестр объектов культурного наследия
17 марта 2022  13:17
Три мозаичных панно в Самаре планируют включить в реестр объектов культурного наследия
167
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
534
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
1205
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
464
Весь список