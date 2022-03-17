Самарские кардиохирурги за год провели почти 5000 коронарографий

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В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова в 2021 году выполнено почти 5000 коронарографий и свыше 2600 чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Одно из ключевых отделений областного кардиодиспансера – отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Оно является ведущим в Самарской области и Поволжье, а в 2020 году самарские кардиохирурги благодаря командной работе в содружестве с кардиохирургическими, кардиологическими и реанимационными службами диспансера стали третьими в России по количеству выполненных чрескожных коронарных вмешательств.

В ангиографической операционной отделения в 2021 году выполнено 4912 коронарографий и свыше 2635 чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). При этом около 80% из них проводится по экстренным показаниям при острых нарушениях коронарного кровотока (острый инфаркт, нестабильная стенокардия).

Ежедневно врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения принимают от 20 до 30 пациентов, в половине случаев проводится операция.

Коронарография – метод, который наиболее точно определяет степень и локализацию поражения коронарных артерий и в дальнейшем позволяет выработать наиболее оптимальную тактику в лечении ишемической болезни сердца, будь то чрескожное коронарное вмешательство или аортокоронарное шунтирование (АКШ).

Стентирование сонных артерий – современный и эффективный метод хирургического лечения, восстанавливающий проходимость артериального русла, позволяющий предотвратить развитие ишемического инсульта и снижающий процент возможных осложнений при аортокоронарном шунтировании. Операция длится 40-45 минут, и, как правило, все это время пациент находится в сознании.

«Стентирование сонных (каротидных) артерий — превентивный современный и эффективный метод хирургического лечения, восстанавливающий проходимость артериального русла, позволяющий предотвратить развитие ишемического инсульта и снижающий процент возможных осложнений при аортокоронарном шунтировании (АКШ), — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного кардиодиспаснера, врач высшей квалификационной категории Темур Кислухин. — Комбинированная операция, включающая в себя стентирование сонных артерий с последующим АКШ у пациентов с ишемической болезнью сердца и цереброваскулярной болезнью, выполняется в диспансере с 2018 года».

На сегодняшний день отделение оснащено самой современной необходимой аппаратурой для выполнения всего спектра диагностических и лечебных эндоваскулярных вмешательств при различных заболеваниях сердечно – сосудистой системы. Специализированная помощь пациентам оказывается в рамках ОМС, федеральных и областных программ по оказанию высокотехнологичной помощи населению. Ежегодно специалистами отделения оказывается помощь более 5000 пациентам, выполняется более 6500 различных исследований сердечно-сосудистой системы, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: мнздрав СО