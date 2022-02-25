Самарские детские отоларингологи извлекли орех из бронхов 11-месячного малыша

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Ежегодно в отоларингологическое отделение Самарской областной детской клинической больницы им.Н. Н. Ивановой поступает около 90 детей от 6 месяцев до 17 лет с различными инородными предметами в дыхательных путях и пищеводе. Так, специалисты помогли 11-месячному малышу, из бронхов которого извлекли орех.

«Вечером мы всей семьей сели ужинать, а дети играли на полу, - рассказала мама ребёнка Мария. - После новогодних праздников осталось много конфет, старшая дочка их раскидала, а младший сын достал одну, скушал и начал давиться. Мы его отпоили водичкой, он прокашлялся. На утро появились хрипы и кашель. Нам помогли в областной больнице, где врачи оториноларингологического отделения сразу же забрали у нас Рому и увезли на операцию».

Врачи под общим наркозом провели бронхоскопию с помощью специального прибора-эндоскопа. Аппарат оснащен проводником с источником света, видеокамерой и разнообразными по форме и назначению захватами. Оборудование позволяет не только рассмотреть слизистую оболочку бронхов, но и удалить инородное тело.

«Инородные тела в бронхах являются самым опасным состоянием детского возраста, - рассказал заведующий оториноларингологического отделения Евгений Слюсарев. - Это связано с развитием осложнений, которые могут привести и к летальному исходу. В данном случае мы провели бронхоскопию и извлекли арахис. Операция прошла успешно без осложнений. Ребенок еще несколько дней находился в стационаре под наблюдением».

Время выполнения эндоскопической процедуры зависит индивидуально от каждого случая. Чем дольше инородное тело находится в организме, тем больше времени занимает удаление.

«Мы достаем инородные тела у пациентов детского возраста не только из дыхательных путей, из бронхов, но и из пищевода - отметил Евгений Слюсарев. - По возрасту чаще всего это дети от 6 месяцев до 3 лет. Одинаково по количеству — мальчики и девочки. Дети познают мир через рот, и всё, что находится в сфере их досягаемости, то попадает в рот и, как правило, проглатывается. Если говорить об инородных телах дыхательных путей, то это чаще всего какие-то фрагменты пищи, всевозможные орехи, семечки, горох. Также встречаются неорганические предметы— например, скрепка, булавка, иголка канцелярская, круглые батарейки. Если говорить о батарейках, то они вызывают не только воспаление, но из-за них еще возникает химический ожог пищевода. У нас в отделении есть альбом с разными инородными телами, который мы собираем уже несколько лет».

Врачи напоминают, что во избежание попадания инородных тел в дыхательные пути необходима профилактика. Родители должны быть бдительны. С каждым днем жизни ребенок становится более любознательным, ловким и шустрым и берет всё, до чего он может дотянуться. Нужно понимать, что ребенок будет пробовать это на вкус и пытаться проглотить. Все опасные предметы, в том числе мелкие, должны быть убраны.

Не надо оставлять маленьких детей без присмотра, важно организовать питание соответственно возрасту ребенка, исключить игрушки с мелкими деталями.