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Самарская областная клиническая станция переливания крови награждена Благодарностью Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

19 апреля 2024 17:17
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В координационном центре Правительства ФМБА России подвело итоги Всероссийской донорской акции «Поколение добра».

В координационном центре Правительства ФМБА России подвело итоги Всероссийской донорской акции «Поколение добра», которая проходила с 5 февраля по 5 марта 2024 года во всех регионах страны. Серия донорских мероприятий была призвана сплотить молодое поколение вокруг одной из важнейших социальных миссий. К участию приглашались активные и вовлеченные в общественную жизнь молодые люди, лидеры сообществ и молодежных советов.

«Федеральное медико-биологическое агентство на протяжении более 15 лет реализует государственную программу по пропаганде донорства крови и ее компонентов. За эти годы мы достигли определенных успехов. В последние три-четыре года эта работа очень активно ведется, и к настоящему времени в базе донорства состоят уже более 1 млн 400 тыс. доноров крови и ее компонентов. Конечно же, эту работу нужно продолжать», - отметил заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич.

Благодарностью Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Владиленовича Кириенко были удостоены учреждения службы крови, которые приняли наиболее активное участие в реализации акции. Всего было отмечено 10 региональных станций переливания крови, среди которых Самарская областная клиническая станция переливания крови.

"У нас в регионе молодежь достаточно активно участвует в донорском движении. И на наш призыв присоединиться к акции «Поколение добра» откликнулось немало желающих. 17 апреля стартовала новая всероссийская акция "Знаю! Могу! Помогаю!", направленная на привлечение молодых, активных и здоровых людей к добровольному донорству крови и ее компонентов, и донорству костного мозга. Мы приглашаем высшие и средние учебные заведения присоединиться к социально значимой акции", - рассказала главный внештатный трансфузиолог Минздрава России в Приволжском федерального округе и министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

 

Фото:    минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина Самара

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