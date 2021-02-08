Самарская область стала участником медицинского проекта «Облако здоровья»

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Сердечно-сосудистые заболевания сегодня встречаются у каждого третьего пациента с COVID-19 и в шесть раз повышают риск госпитализации, в 12 раз возрастает риск летального исхода. В свою очередь, пандемия представляет собой период повышенной настороженности, как среди специалистов, так и среди населения в вопросах о влиянии COVID-19 на беременность и на репродуктивное здоровье женщин. Повышение риска материнской и детской заболеваемости и смертности, перебои в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья – проблемы, с которыми сегодня может столкнуться любая женщина.

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации, Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» совместно с национальными медицинскими центрами ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава России реализуют совместный проект «Облако здоровья».

Основная цель проекта – оказание дистанционной телемедицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями и, при необходимости – оказание им адресной стационарной помощи. В рамках проекта организованы бесплатные телемедицинские консультации находящихся на стационарном и амбулаторном наблюдении пациентов, которым необходимы дополнительные консультации врачей из профильных федеральных центров.

По итогам консультаций пациенты могут быть приглашены на очную консультацию, могут быть скорректированы терапевтические мероприятия и определены показания к хирургическому лечению, при необходимости может быть предложена госпитализация в указанные федеральные учреждения.

В Лиге здоровья нации уверены, что в условиях пандемии, когда основные усилия системы здравоохранения сосредоточены на борьбе с новой коронавирусной инфекцией, крайне важно обеспечить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению регионов России. Возможность первичного дистанционного консультирования позволяет определить объем дополнительных диагностических и лечебных процедур, снижает риски инфицирования коронавирусом и позволяет подготовить пациента к необходимому хирургическому вмешательству. В период пандемии адекватная и своевременная маршрутизация пациента приобретает колоссальное значение.

Консультации проводятся для пациентов со следующими заболеваниями: врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей: артериальная и венозная, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Обратиться за помощью специалистов могут жители трех федеральных округов: Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Срок проведения проекта до 31 октября 2021 года.

«Облако здоровья» – это современный комплексный проект, целью которого является содействие в оказании своевременной медицинской помощи людям, оставшимся без необходимого профессионального внимания в период пандемии. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.