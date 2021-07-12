«Самара, я привит!»: С сегодняшнего дня и до 25 июля  среди вакцинировавшихся от COVID-19 разыграют ценные призы

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С сегодняшнего дня и до 25 июля включительно жители Самары, привившиеся в этот период вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, могут зарегистрироваться на сайте самара-я-привит.рф и принять участие в розыгрыше ценных призов.

Среди участников будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты на футбол, в театры и музеи. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА.

Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города.

26 июля 2021 года рандомным способом по номеру СНИЛС определят победителей. После этого в течение двух дней придет информация о дате и месте получения приза.

Записаться на прививку можно в личном кабинете на портале Госуслуг или по телефону горячей линии 122. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.