С начала года более 1200 пострадавших в ДТП в Cамарской области получили помощь в травмоцентрах

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«Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в Cамарской области оказывается бригадами скорой медицинской помощи 4 станций, бригадами 4 трассовых пунктов областного центра медицины катастроф, 37 травмоцентрами 1,2,3 уровней, а также эвакуационными бригадами отделения экстренной и плановой консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, в том числе с использованием вертолета, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Совместно с коллегами ежедневно контролируем все показатели этой работы для анализа и проведения дополнительных мероприятий оперативного и системного характера".



В регионе совершенствуется система оказания медпомощи пострадавшим в ДТП, в том числе:

осуществлена информатизация службы скорой медицинской помощи:

создана цифровая платформа единого диспетчерского центра, которая позволяет всем 4 станциям скорой медпомощи работать в единой диспетчерской

для организации мобильных рабочих мест приобретены планшеты

все автомобили "скорой" оснащены спутниковой навигацией

организовано взаимодействие бригад скорой медпомощи и приемных отделений стационаров путем отправки информации по бесперебойной связи.

в 97% случаев обеспечен доезд

до 20 минут бригад "скорой" на вызов по ДТП

в 2024 году открылся 4-й трассовый медицинский пункт Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи

увеличено количество анестезиолого-реанимационных бригад с 5 до 10

12 притрассовых больниц

дооснастили медицинским оборудованием для оказания экстренной медпомощи

возведены 4 современных здания приемно-диагностических отделений в Сергиевском, Красноярском, Похвистневском и Кинель-Черкасском районах.

в Большеглушицкой больнице создан круглосуточный пост отделения экстренной и плановой консультативной помощи, больница оснащена аппаратом КТ.

в связи с высокой аварийностью на трассе А-300 в селе Подъем –Михайловка прорабатывается вопрос строительства Центра экстренной медицинской помощи (подстанции СМП).

министерством прорабатывается вопрос круглосуточного использования санитарной авиации при ДТП

Проводятся межведомственные учения совместно с ГИБДД и МЧС.



Специалисты напоминают, избежать ДТП и сохранить жизнь, поможет ответственное соблюдение всех правил дорожного движения.

Также всем необходимо знать,что:

в период аномально жаркой погоды необходимо пристальнее следить за своим состоянием и в случае недомогания не садиться за руль. Это правило касается всех, особенно пациентов с хроническими заболеваниями.

родители несут ответственность за безопасность детей, поэтому должны постоянно говорить с ними о правилах поведения на дорогах и быть для них примером

нередко смертельные аварии случаются из-за безответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. После употребления спиртных напитков ни коем случае нельзя садиться за руль!

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов