С начала года более 1200 пострадавших в ДТП в Cамарской области получили помощь в травмоцентрах

«Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в Cамарской области оказывается бригадами скорой медицинской помощи 4 станций, бригадами 4 трассовых пунктов областного центра медицины катастроф, 37 травмоцентрами 1,2,3 уровней, а также эвакуационными бригадами отделения экстренной и плановой консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, в том числе с использованием вертолета, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Совместно с коллегами ежедневно контролируем все показатели этой работы для анализа и проведения дополнительных мероприятий оперативного и системного характера".
В регионе совершенствуется система оказания медпомощи пострадавшим в ДТП, в том числе:
осуществлена информатизация службы скорой медицинской помощи:
создана цифровая платформа единого диспетчерского центра, которая позволяет всем 4 станциям скорой медпомощи работать в единой диспетчерской
для организации мобильных рабочих мест приобретены планшеты
все автомобили "скорой" оснащены спутниковой навигацией
организовано взаимодействие бригад скорой медпомощи и приемных отделений стационаров путем отправки информации по бесперебойной связи.
в 97% случаев обеспечен доезд
до 20 минут бригад "скорой" на вызов по ДТП
в 2024 году открылся 4-й трассовый медицинский пункт Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи
увеличено количество анестезиолого-реанимационных бригад с 5 до 10
12 притрассовых больниц
дооснастили медицинским оборудованием для оказания экстренной медпомощи
возведены 4 современных здания приемно-диагностических отделений в Сергиевском, Красноярском, Похвистневском и Кинель-Черкасском районах.
в Большеглушицкой больнице создан круглосуточный пост отделения экстренной и плановой консультативной помощи, больница оснащена аппаратом КТ.
в связи с высокой аварийностью на трассе А-300 в селе Подъем –Михайловка прорабатывается вопрос строительства Центра экстренной медицинской помощи (подстанции СМП).
министерством прорабатывается вопрос круглосуточного использования санитарной авиации при ДТП
Проводятся межведомственные учения совместно с ГИБДД и МЧС.
Специалисты напоминают, избежать ДТП и сохранить жизнь, поможет ответственное соблюдение всех правил дорожного движения.
Также всем необходимо знать,что:
в период аномально жаркой погоды необходимо пристальнее следить за своим состоянием и в случае недомогания не садиться за руль. Это правило касается всех, особенно пациентов с хроническими заболеваниями.
родители несут ответственность за безопасность детей, поэтому должны постоянно говорить с ними о правилах поведения на дорогах и быть для них примером
нередко смертельные аварии случаются из-за безответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. После употребления спиртных напитков ни коем случае нельзя садиться за руль!
Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов