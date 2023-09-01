С 1 сентября вступил в силу закон об изготовлении лекарств фармацевтами

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С начала осени посетители аптек смогут купить по рецепту врача лекарства, изготовленные с учетом их персональных потребностей. Препараты не вызовут аллергии или побочных эффектов, помогут людям с редкими заболеваниями и новорожденным детям. Как производство в аптеках повлияет на медицину, изменятся ли цены на лекарства и кому нужны индивидуальные таблетки, «Парламентской газете» рассказал один из авторов закона, депутат Госдумы доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.

- Айрат Закиевич, почему возникла необходимость возродить производство в аптеках?

- Я разрабатывал и вносил этот закон еще в 2019 году. В лучшие времена в одном только Татарстане работали до 50 производственных аптек. Но после принятия закона об обращении лекарственных препаратов во многих субъектах страны они постепенно стали закрываться. Причины разные — и отсутствие экономического задания, и огромное количество ограничений.

Во-первых, очень хотелось сохранить оставшиеся аптеки. Они решают вопросы, которые не может решить промышленное производство. Например, это выпуск лекарств в детских дозировках, в том числе для детей с экстремально низкой массой тела.

Во-вторых, с 2015 года в мире идет очень важный тренд: персонализованное лечение и индивидуальное изготовление лекарственных препаратов. В США, например, работает около 30 тысяч производственных аптек, а у нас их количество прогрессивно уменьшается. В Государственной Думе мной была создана большая рабочая группа, которая объединила экспертов фармвузов и оставшихся производственных аптек. Мы провели мониторинг и выяснили, что из тысячи аптек, имеющих лицензию на производство, реально работают примерно четыреста.

В-третьих, в условиях санкций в стране есть неопределенность с инновационными лекарственными препаратами. Производственные аптеки могут, не нарушая авторских прав, изготавливать индивидуальные препараты для пациентов с орфанными заболеваниями. Производственная аптека при департаменте здравоохранения Москвы, например, уже очень успешно изготавливает целый ряд орфанных препаратов.

- Кому еще будут нужны персональные лекарства?

- Мы видим большие перспективы в педиатрии, в персональном обезболивании, персональной гормональной мужской и женской терапии. Можно решить и проблему отсутствия необходимого лекарства в аптеке, и вопрос подорожания препаратов, так как аптечное производство существенно дешевле. Поэтому мы ставим задачу, чтобы хотя бы по одной производственной аптеке появилось в каждом регионе России.

- Что нужно для того, чтобы закон заработал в полную силу?

- У нас была очень долгая дискуссия с Минздравом. Мы прошли путь от полного неприятия этой стратегии до ее одобрения. В итоге инициативу приняли, но это закон непрямого действия. То есть он предписывает Правительству подготовить необходимые нормативные акты для того, чтобы с 1 сентября мы постепенно создали условия для возрождения производственных аптек. Правительство приняло план мероприятий по внесению необходимых изменений в нормативные акты. Но из субъектов по-прежнему приходят сигналы о том, что закрывается единственная в регионе аптека. Поэтому мы пока расцениваем ситуацию как недостаточную в плане принятия нормативных актов по поддержке, развитию и возобновлению работы производственных аптек. Важно отметить, что Минздрав, как главный регулятор, нас слышит. Но наши ожидания с точки зрения создания условий для развития аптечного производства были несколько выше. Мы двигаемся вперед вместе, но могли бы двигаться несколько быстрее.

- Будет ли продолжена работа в осеннюю сессию?

- Как только Госдума начнет пленарные заседания, мы продолжим консультации нашей рабочей группы. Наша цель — развитие полного спектра персонифицированных фармацевтических услуг с индивидуальным подходом к качеству лечения. В аптеках могут изготовлять субстанции, которые станут основой и для промышленного производства, потому что сейчас для нашего фармрынка есть определенные риски. Необходимы изменения в законодательстве, которые позволили бы включать лекарственные препараты, изготовленные в аптеках, в стандарты оказания медицинской помощи. Безусловно, важна реализация государственной поддержки. Очень многие аптеки, которые еще сохранились, ставят вопрос о предоставлении льготного налогообложения. Это не массовое изготовление, и оно должно быть рентабельным.

- Повлияет ли закон на статус самих фармацевтов и провизоров?

- Развитие производства в аптеках коренным образом поменяет пессимизм в фармацевтическом образовании, который накопился на сегодняшний день. Все-таки фармацевты несколько десятилетий назад и сегодня очень сильно отличаются. Сейчас во многом это человек, который сидит за стеклом у кассового аппарата и продает готовые лекарства. Нашей рабочей группой подготовлен большой проект, который увеличит число аспирантов и ординаторов в фармацевтических вузах.

- Льготники смогут претендовать на такие лекарства?

- Мы полагаем, что и в льготном лекарственном обеспечении индивидуальное производство тоже могло бы появиться. Ведь необходимо сформировать спрос. С момента ограничения работы производственных аптек спрос на них практически исчез, кроме детских препаратов. Мы будем работать над тем, чтобы включать сделанные в аптеках лекарства в тарифы обязательного медицинского страхования и в программы государственных гарантий.

- А будут ли препараты, изготовленные в аптеках, по качеству не хуже, чем промышленные?

- Конечно же, важнейшей составляющей является единая система по контролю качества изготовления препаратов в производственных аптеках. Больше всего Минздрав беспокоило то, что недобросовестные изготовители начнут делать некачественные лекарства. Для нас чрезвычайно важно повлиять на эти процессы, но при этом необходимо, чтобы ограничения не создали барьеров для возрождения аптечного производства.

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