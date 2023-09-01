Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне смогут купить в аптеках персональные микстуры и пилюли.
С 1 сентября вступил в силу закон об изготовлении лекарств фармацевтами
В  связи с продолжением строительства станции метро «Театральная».
В Самаре ограничат движение транспорта по улице Галактионовской
В связи с обновлением теплотрассы.
По переулку Карякина в Самаре ограничат движение транспорта
Движение в данной локации по прямому ходу (в оба направления), на участке от ул Самарской до ул Молодогвардейской, планируется возобновить с 05:00 понедельника, 4 сентября.
Метрострой в Самаре: со следующей недели скорректируют движение транспорта через перекресток улиц Красноармейской и Галактиновской
Сегодня в средней школе №165 поселка Прибрежный состоялась церемония открытия полноразмерного макета легендарного ракетного двигателя РД-107А.
ОДК-Кузнецов передал опорной школе ракетный двигатель
1 сентября, в день празднования Донской иконы Божьей матери, отмечается День Российского казачества.
Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов поздравил казаков с Днем российского казачества
В пятницу, 1 сентября, городскому округу Самара были переданы 50 новых автобусов. В торжественной церемонии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
На городские маршруты в Самаре вышли 50 новых автобусов
 Гимназия № 1 является одним из ведущих образовательных учреждений Самарской области, входит в топ лучших образовательных организаций нашей страны. 
Виктор Кудряшов поздравил с Днем знаний воспитанников гимназии №1
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.34
0.01
EUR 104.61
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Самарские полицейские проводят профилактические мероприятия с детьми перед 1 сентября
В преддверии нового учебного года в 45 школах Самары был проведен ремонт 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 сентября вступил в силу закон об изготовлении лекарств фармацевтами

1 сентября 2023 22:20
213
Россияне смогут купить в аптеках персональные микстуры и пилюли.

С начала осени посетители аптек смогут купить по рецепту врача лекарства, изготовленные с учетом их персональных потребностей. Препараты не вызовут аллергии или побочных эффектов, помогут людям с редкими заболеваниями и новорожденным детям. Как производство в аптеках повлияет на медицину, изменятся ли цены на лекарства и кому нужны индивидуальные таблетки, «Парламентской газете» рассказал один из авторов закона, депутат Госдумы доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.

- Айрат Закиевич, почему возникла необходимость возродить производство в аптеках?

- Я разрабатывал и вносил этот закон еще в 2019 году. В лучшие времена в одном только Татарстане работали до 50 производственных аптек. Но после принятия закона об обращении лекарственных препаратов во многих субъектах страны они постепенно стали закрываться. Причины разные — и отсутствие экономического задания, и огромное количество ограничений.

Во-первых, очень хотелось сохранить оставшиеся аптеки. Они решают вопросы, которые не может решить промышленное производство. Например, это выпуск лекарств в детских дозировках, в том числе для детей с экстремально низкой массой тела.

Во-вторых, с 2015 года в мире идет очень важный тренд: персонализованное лечение и индивидуальное изготовление лекарственных препаратов. В США, например, работает около 30 тысяч производственных аптек, а у нас их количество прогрессивно уменьшается. В Государственной Думе мной была создана большая рабочая группа, которая объединила экспертов фармвузов и оставшихся производственных аптек. Мы провели мониторинг и выяснили, что из тысячи аптек, имеющих лицензию на производство, реально работают примерно четыреста.

В-третьих, в условиях санкций в стране есть неопределенность с инновационными лекарственными препаратами. Производственные аптеки могут, не нарушая авторских прав, изготавливать индивидуальные препараты для пациентов с орфанными заболеваниями. Производственная аптека при департаменте здравоохранения Москвы, например, уже очень успешно изготавливает целый ряд орфанных препаратов.

- Кому еще будут нужны персональные лекарства?

- Мы видим большие перспективы в педиатрии, в персональном обезболивании, персональной гормональной мужской и женской терапии. Можно решить и проблему отсутствия необходимого лекарства в аптеке, и вопрос подорожания препаратов, так как аптечное производство  существенно дешевле. Поэтому мы ставим задачу, чтобы хотя бы по одной производственной аптеке появилось в каждом регионе России.

- Что нужно для того, чтобы закон заработал в полную силу?

- У нас была очень долгая дискуссия с Минздравом. Мы прошли путь от полного неприятия этой стратегии до ее одобрения. В итоге инициативу приняли, но это закон непрямого действия. То есть он предписывает Правительству подготовить необходимые нормативные акты для того, чтобы с 1 сентября мы постепенно создали условия для возрождения производственных аптек. Правительство приняло план мероприятий по внесению необходимых изменений в нормативные акты. Но из субъектов по-прежнему приходят сигналы о том, что закрывается единственная в регионе аптека. Поэтому мы пока расцениваем ситуацию как недостаточную в плане принятия нормативных актов по поддержке, развитию и возобновлению работы производственных аптек. Важно отметить, что Минздрав, как главный регулятор, нас слышит. Но наши ожидания с точки зрения создания условий для развития аптечного производства были несколько выше. Мы двигаемся вперед вместе, но могли бы двигаться несколько быстрее.

- Будет ли продолжена работа в осеннюю сессию?

- Как только Госдума начнет пленарные заседания, мы продолжим консультации нашей рабочей группы. Наша цель — развитие полного спектра персонифицированных фармацевтических услуг с индивидуальным подходом к качеству лечения. В аптеках могут изготовлять субстанции, которые станут основой и для промышленного производства, потому что сейчас для нашего фармрынка есть определенные риски. Необходимы изменения в законодательстве, которые позволили бы включать лекарственные препараты, изготовленные в аптеках, в стандарты оказания медицинской помощи. Безусловно, важна реализация государственной поддержки. Очень многие аптеки, которые еще сохранились, ставят вопрос о предоставлении льготного налогообложения. Это не массовое изготовление, и оно должно быть рентабельным.

- Повлияет ли закон на статус самих фармацевтов и провизоров?

- Развитие производства в аптеках коренным образом поменяет пессимизм в фармацевтическом образовании, который накопился на сегодняшний день. Все-таки фармацевты несколько десятилетий назад и сегодня очень сильно отличаются. Сейчас во многом это человек, который сидит за стеклом у кассового аппарата и продает готовые лекарства. Нашей рабочей группой подготовлен большой проект, который увеличит число аспирантов и ординаторов в фармацевтических вузах.

- Льготники смогут претендовать на такие лекарства?

- Мы полагаем, что и в льготном лекарственном обеспечении индивидуальное производство тоже могло бы появиться. Ведь необходимо сформировать спрос. С момента ограничения работы производственных аптек спрос на них практически исчез, кроме детских препаратов. Мы будем работать над тем, чтобы включать сделанные в аптеках лекарства в тарифы обязательного медицинского страхования и в программы государственных гарантий.

- А будут ли препараты, изготовленные в аптеках, по качеству не хуже, чем промышленные?

- Конечно же, важнейшей составляющей является единая система по контролю качества изготовления препаратов в производственных аптеках. Больше всего Минздрав беспокоило то, что недобросовестные изготовители начнут делать некачественные лекарства. Для нас чрезвычайно важно повлиять на эти процессы, но при этом необходимо, чтобы ограничения не создали барьеров для возрождения аптечного производства.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Россияне смогут купить в аптеках персональные микстуры и пилюли.
1 сентября 2023  22:20
С 1 сентября вступил в силу закон об изготовлении лекарств фармацевтами
213
Уход за полостью рта должен осуществляться с первого прорезавшегося зуба.
31 августа 2023  21:43
Врач-стоматолог: "Важно ребенку с раннего возраста начинать прививать навыки ухода за полостью рта"
492
В селах Клявлино и Назаровка Клявлинского района создаются новые условия для оказания первичной медицинской помощи.
31 августа 2023  20:35
В Клявлинском районе возводятся два новых ФАПа
473
Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительность жизни.
31 августа 2023  16:25
С начала года более 1 000 000 жителей региона прошли диспансеризацию и медицинские осмотры
500
Вопрос о необходимости капремонта и увеличения площадей медучреждения неоднократно поднимался администрацией больницы № 7 на самых разных уровнях.
31 августа 2023  14:32
Ремонт поликлиники на Мехзаводе начнется в ближайшее время
687
Омфалоцеле, или грыжа пупочного канатика - это порок передней брюшной стенки, встречаемость которого составляет от 1 до 5 случаев на 10 000 новорожденных.
31 августа 2023  13:58
Самарские хирурги спасли новорожденного с редкой патологией
908
Сохранить хорошее зрение также помогут прогулки на свежем воздухе в светлое время суток не менее 1 часа в день, занятия спортом, и, конечно, гимнастика для глаз.
30 августа 2023  13:28
Врач больницы Ерошевского: как не допустить нарушения зрения у школьника?
569
 Аппараты уже поступили в поликлиники Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Челно-Вершинскую центральную районную больницу.
29 августа 2023  18:39
17 городских и сельских поликлиник региона будут оснащены новым УЗИ-оборудованием
687
Иммунитет после прививки формируется в течение 2-4 недель. Поэтому надо вакцинироваться своевременно в начале осени.
28 августа 2023  20:05
В сентябре в медучреждениях Самарской области начнется прививочная кампания
690
В этом году более 350 000 детей и подростков прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию.
28 августа 2023  18:11
Главный педиатр региона напомнила о важности регулярных профосмотров детей и подростков
716
Весь список
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Знакомство с новой школой, которая впервые открыла свои двери, состоялось у детей, проживающих в Автозаводском районе Тольятти.
1 сентября 2023  16:41
Губернатор Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области
264
Они вынуждены находиться на домашнем обучении или будут заниматься с педагогами, которые приходят к ним в больницу. 
1 сентября 2023  13:14
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров в День знаний навестил детей, которые лечатся в больнице Середавина   
511
Обращение к участникам церемонии открытия памятника направил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
30 августа 2023  17:14
В Самаре в парке Мира появилась новая скульптурная композиция в честь медиков
1245
Предложенные губернатором поправки в бюджет Самарской области единогласно поддержали депутаты регионального парламента.
30 августа 2023  14:29
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал на что добавят средств в областном бюджете
948
На форум «Сообщество» в Самару приехали общественники из 71 региона страны.
29 августа 2023  16:03
Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны
809
Весь список