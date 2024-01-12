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В начале этого года сотни семей из Самарской области стали счастливее. У кого-то родились долгожданные первенцы, а кто-то стал обладателем важного и очень счастливого статуса - многодетной семьи.



Всего с 1 по 10 января в родильных отделениях области появились на свет 555 малышей. В перинатальных центрах областной больницы им. В.Д. Середавина и больницы № 5 Тольятти за этот период родились 6 двойняшек.



2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Ключевые задачи этого года - создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью.



Охрана материнства и детства – приоритетное направление работы системы здравоохранения. В регионе функционирует трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также новорожденным.



Медицинские работники женских консультаций помогают в сохранении репродуктивного здоровья, сопровождают женщин на этапах планирования беременности, оказывают поддержку и помощь в период беременности. Необходимые условия созданы в родильных отделениях.



Нацпроект «Демография» направлен на оказание всесторонней помощи родителям. В регионе для семей с детьми действуют различные меры социальной поддержки: единовременное пособие, ежемесячные выплаты при рождении ребенка, в том числе, пособия студенческим семьям, выплаты и льготы многодетным семьям. Также по инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище». За это время выдано уже свыше 37 000 таких наборов.