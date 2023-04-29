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С 1 июля в поликлиниках начнут принимать психологи

29 апреля 2023 10:00
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С 1 июля в поликлиниках начнут принимать психологи

Психологи в российских поликлиниках начнут принимать с 1 июля. К ним смогут обратиться в том числе участники спецоперации, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике. К 1 июля порядок вступает в силу. Сейчас работаем с регионами», – сказал он (цит. по ТАСС).

В начале года была создана рабочая группа при Минобороны, которая занималась разработкой программы психологической реабилитации военнослужащих, участвующих в спецоперации. Изначально предполагалось, что программа будет рассчитана на старший командный состав (от полковника и выше). Согласно предварительному плану, старший офицерский состав будут отправляться на профилактику посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в глубоком тылу. После этого курса офицеров предполагалось вновь отправлять в районы боевых действий. В конце марта «Ведомости» писали, что эта программа может быть расширена на весь командный состав, а также на рядовой и сержантский.

Фото: pxhere.com

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