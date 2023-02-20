Россиянам могут дать один выходной на прохождение диспансеризации

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Депутаты хотят дать возможность всем работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка. Сейчас такая норма положена только некоторым категориям работников. В ГД внесут законопроект 20 февраля.

«Это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни. А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях. В результате это выгодно всем — в том числе, государству и работодателю. Здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность», — сказал «Известиям» вице-спикер ГД, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.

Согласно тексту законопроекта, реализация закона не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. Законопроект, подготовленный фракцией «Новые люди» будет внесен в Госдуму 20 февраля. Депутаты предлагают изменить статью 185.1. ТК РФ «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».