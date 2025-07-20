Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 15% к концу года
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ до 15% к концу года
20 июля в Самарской области временно отключали мобильный интернет
20 июля в Самарской области временно отключали мобильный интернет
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России
Власти ответили на главный вопрос о судьбе VPN в России
Власти ответили на главный вопрос о судьбе VPN в России
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Лики и маски на самарских зданиях»
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Лики и маски на самарских зданиях»
Туристам рекомендовали начать изучать маршруты не через Крымский мост
Туристам рекомендовали начать изучать маршруты не через Крымский мост
В Самаре запустили опрос среди посетителей пляжей
В Самаре запустили опрос среди посетителей пляжей
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России

20 июля 2025 21:00
125
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России

На территории России не зафиксировано завозных случаев лихорадки чикунгунья. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проводят энтомологический мониторинг, оценивают численность и инфицированность комаров, которые могут быть переносчиками вируса.

В России, по данным Роспотребнадзора, отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя среди комаров. Для диагностики заболевания используются отечественные тест-системы.

Роспотребнадзор рекомендует путешественникам в эндемичные регионы использовать репелленты, закрытую одежду и москитные сетки. В случае появления симптомов после поездки следует обратиться к врачу и сообщить о пребывании в зоне риска, пишут "Известия". 

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев 27 мая заявил, что лихорадка чикунгунья может проявиться на следующий день после укуса инфицированного комара. Он также отметил, что среди основных симптомов лихорадки — высокая температура, боли в мышцах и суставах.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России
20 июля 2025  21:00
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России
125
Вячеслав Федорищев встретился с Федермессер: паллиативная помощь выходит на новый уровень
17 июля 2025  15:38
Вячеслав Федорищев встретился с Федермессер: паллиативная помощь выходит на новый уровень
598
Специалисты Жигулёвской больницы проводят исследования на новом оборудовании
16 июля 2025  18:47
Специалисты Жигулёвской больницы проводят исследования на новом оборудовании
517
В селе Подстепки Ставропольского района началось строительство новой поликлиники
16 июля 2025  18:32
В селе Подстепки Ставропольского района началось строительство новой поликлиники
551
заболеваемость менингитом в России выросла на 260%
16 июля 2025  13:55
Заболеваемость менингитом в России выросла на 260%
574
15 июля 2025  12:21
Более 19 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в обновленном подразделении городской больницы №4 в Самаре
651
В СамГМУ разработали комплекс цифровых помощников для выбора тактики ведения пациента с сахарным диабетом
15 июля 2025  11:55
В СамГМУ разработали комплекс цифровых помощников для выбора тактики ведения пациента с сахарным диабетом
626
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
14 июля 2025  12:58
Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей
565
13 июля 2025  08:40
Травяные чаи при беременности: разумный выбор
182
теперь бригады врачей Волжской больницы выезжают к пациентам на служебном катере
11 июля 2025  18:12
Теперь бригады врачей Волжской больницы выезжают к пациентам на служебном катере
860
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14962
Весь список
В центре внимания
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
221
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
300
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
673
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
615
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
552
Весь список