Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев лихорадки чикунгунья в России

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На территории России не зафиксировано завозных случаев лихорадки чикунгунья. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проводят энтомологический мониторинг, оценивают численность и инфицированность комаров, которые могут быть переносчиками вируса.

В России, по данным Роспотребнадзора, отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя среди комаров. Для диагностики заболевания используются отечественные тест-системы.

Роспотребнадзор рекомендует путешественникам в эндемичные регионы использовать репелленты, закрытую одежду и москитные сетки. В случае появления симптомов после поездки следует обратиться к врачу и сообщить о пребывании в зоне риска, пишут "Известия".

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев 27 мая заявил, что лихорадка чикунгунья может проявиться на следующий день после укуса инфицированного комара. Он также отметил, что среди основных симптомов лихорадки — высокая температура, боли в мышцах и суставах.