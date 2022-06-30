Рекомендации офтальмолога по профилактике травм глаз у детей

Заведующий детским отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Евгеньевич Синеок:
- Не оставляйте детей без присмотра.
Будьте внимательны к детям и устраняйте любые предметы с острыми и режущими краями поблизости.
Во время ремонта или при переезде убирайте из поля зрения ребенка инструменты (отвертки, молотки и др.), химические растворы (клеи, краски, лаки и др.) во избежание тяжелых травм и ожогов глаз.
Запрещайте детям подбрасывать к потолку в помещении предметы (Например, мяч: ребенок может попасть в люстру или светильник и получить проникающее ранение глаза)!
Избегайте работы источников УФ-излучения (кварцевая лампа и др.), когда ребенок находится в помещении.
Не храните в общем доступе на полках бутылочки с раствором пищевой уксусной кислоты: ребенок может случайно их открыть и получить тяжёлый ожог!
Не оставляйте детей без присмотра при игре с пневматическими игрушками. Попадание пульки или другого инородного тела в глаз может привести к тяжелой травме.
При малейшем повреждении или проявлении воспалительных процессов необходимо СРОЧНО обратиться к врачу-офтальмологу.
В больнице им. Т.И.Ерошевского работает кабинет неотложной помощи КРУГЛОСУТОЧНО, в том числе в выходные и праздничные дни, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40.
Неотложная офтальмологическая помощь в г.Сызрань и г. Тольятти:
— г. Сызрань, ул. Комарова,1, 1 этаж (центральный вход в поликлинику),
телефон 8 (846) 323 00 56;
— г. Тольятти, ГБУЗ СО ТГКБ 5, бульвар Здоровья, 25 (детский корпус), телефон 8 (8462) 79 02 03.