Рекомендации офтальмолога по профилактике травм глаз у детей

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Заведующий детским отделением Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Евгеньевич Синеок:

- Не оставляйте детей без присмотра.

Будьте внимательны к детям и устраняйте любые предметы с острыми и режущими краями поблизости.

Во время ремонта или при переезде убирайте из поля зрения ребенка инструменты (отвертки, молотки и др.), химические растворы (клеи, краски, лаки и др.) во избежание тяжелых травм и ожогов глаз.

Запрещайте детям подбрасывать к потолку в помещении предметы (Например, мяч: ребенок может попасть в люстру или светильник и получить проникающее ранение глаза)!

Избегайте работы источников УФ-излучения (кварцевая лампа и др.), когда ребенок находится в помещении.

Не храните в общем доступе на полках бутылочки с раствором пищевой уксусной кислоты: ребенок может случайно их открыть и получить тяжёлый ожог!

Не оставляйте детей без присмотра при игре с пневматическими игрушками. Попадание пульки или другого инородного тела в глаз может привести к тяжелой травме.

При малейшем повреждении или проявлении воспалительных процессов необходимо СРОЧНО обратиться к врачу-офтальмологу.

В больнице им. Т.И.Ерошевского работает кабинет неотложной помощи КРУГЛОСУТОЧНО, в том числе в выходные и праздничные дни, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40.

Неотложная офтальмологическая помощь в г.Сызрань и г. Тольятти:

— г. Сызрань, ул. Комарова,1, 1 этаж (центральный вход в поликлинику),

телефон 8 (846) 323 00 56;

— г. Тольятти, ГБУЗ СО ТГКБ 5, бульвар Здоровья, 25 (детский корпус), телефон 8 (8462) 79 02 03.