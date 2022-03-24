Региональный минздрав и федеральный центр имени В.И. Шумакова подписали соглашение о сотрудничестве

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В Самарской области с рабочим визитом находится делегация Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова во главе с директором, академиком РАН, главным внештатным специалистом трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье. Сегодня в Самаре под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова состоялось совместное с федеральными специалистами совещание по вопросам развития трансплантационной помощи в Самарской области.

В мероприятии также приняли участие председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ректор СамГМУ Александр Колсанов, представители регионального министерства здравоохранения, главные внештатные специалисты и руководители медучреждений.

Александр Фетисов поблагодарил федеральных коллег за оказанное внимание и поддержку в вопросах развития такой области медицины, как трансплантология. «Межрегиональная координация с трансплантационными центрами страны – одно из перспективных направлений нашей работы. Сотрудничество с национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени В.М. Шумакова продолжается с 2018 года, - рассказал Александр Борисович. - Мы заинтересованы в развитии и укреплении взаимодействия, это необходимо региону. Сегодняшняя наша встреча, я уверен, будет способствовать достижению этих целей и окажет большое влияние и на организацию научно-исследовательской деятельности, подготовку медицинских кадров; телемедицинских технологий, практическое применение искусственных органов».

Как заверил академик РАН, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, федеральный центр продолжит оказывать всю необходимую поддержку региону как в подготовке кадров, так и в плане методического сопровождения. «В Самаре программа трансплантации почки уже освоена, врачи выполняют эти операции с большим успехом, - подчеркнул Сергей Владимирович. - Выполняются не только родственные пересадки, но и трансплантации от посмертных доноров. Это важнейший аспект — развитие органного донорства. Ни в одной стране мира органный ресурс полностью не закрывает потребность, но такие операции позволяют нам спасать сотни жизней детей и взрослых. С учетом того, как на сегодняшний день самарские медики справляются со всеми задачами по развитию направления, можно и нужно расширять список учреждений, где проводят пересадку почки. А помимо этого внедрять в практику трансплантацию сердца и печени, которые также крайне востребованы».

Самарский Центр трансплантации органов и тканей был организован в 2006 году по решению губернатора Самарской области в Клиниках Самарского государственного медицинского университета. Программа донорства органов для трансплантации Самарского региона признана одной из лучших в стране. Центр координации органного донорство по показателям своей деятельности входит в тройку лидеров России. Разработана уникальная программа трансплантационной координации.

«Мы открыли центр пересадки органов и тканей в Клиниках нашего университета в 2006 году – 16 лет назад. Мы справились с поставленной задачей, за это время пересадили сотням людей почки в первую очередь, печень, - рассказал Геннадий Котельников. - Это очень непростая задача, подготовили кадры, наработали опыт. И надеюсь, благодаря сотрудничеству с Сергеем Владимировичем Готье и специалистами его центра продолжим в регионе развивать данное направление медицины. Абсолютно уверен, что мы будем развиваться, потому что без трансплантации, без изучения очень тонких основ иммунологии вперед двигать здравоохранение нельзя».

В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Самарской области и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России. «В настоящее время мы планируем дальнейшее обучение кадров и включение в процессы других медицинских учреждений области. Точками роста в дальнейшем безусловно станет, как сказал Сергей Владимирович, увеличение качества и количества трансплантаций. Проведение трансплантаций печени, сердца, легких, увеличение трансплантаций почки», - подчеркнул Армен Бенян.

В рамках рабочего визита федеральные специалисты также посетят медучреждения Самары и ознакомятся с работой отделений.

Фото: минздрав СО