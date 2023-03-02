Разработка Самарского университета им. Королёва расширит возможности врачей в зоне боевых действий или ЧП

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Пострадавших и раненых смогут в полевых условиях лечить методом электросна.

Ученые и студенты Самарского университета им. Королёва разработают портативный прибор антишоковой физиотерапии для оказания оперативной медицинской помощи в полевых условиях, например, в зоне боевых действий или ЧП. С помощью такого прибора можно снимать у пострадавшего или раненого болевой синдром или стрессовое состояние, выводить из шокового состояния, усиливать действие лекарств. Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса "Студенческий стартап" и получит финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта в размере 1 млн рублей. Завершить разработку планируется до конца этого года.

"Наша научная группа приступила к разработке портативного и автономного прибора, позволяющего в полевых условиях проводить антишоковую транскраниальную физиотерапию методом электросна. Электросон - это вид физиотерапии, при котором на центральную нервную систему воздействуют низкочастотные импульсные токи малой силы. Действие низкочастотного импульсного тока оказывает обезболивающий эффект без применения медикаментов, а в сочетании с ними усиливает их действие. Процедура также снимает шоковое состояние и стрессы, ускоряет обмен веществ, активизирует синтез эндорфинов и процесс заживления ран. Подобное медицинское оборудование используется, как правило, в стационарных условиях больниц или медцентров, наш портативный вариант сможет применяться для оказания оперативной медпомощи пострадавшим и раненым непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций и боевых действий", - рассказала руководитель проекта, студентка биологического факультета Самарского университета им. Королёва Юлия Лазаренко.

Процедура электросна применяется в медицине уже много десятилетий, ей посвящено немало научных исследований и работ. Сам метод был разработан группой советских ученых в конце 40-х годов прошлого века. На голове лежащего пациента с помощью специальной маски закрепляют две пары электродов – на закрытых веках, а также в зоне висков или затылка. На электроды поступает слабый импульсный ток, продолжительность процедуры, силу и частоту тока устанавливает врач.

Импульсный ток влияет на различные отделы центральной нервной системы, вызывая успокаивающий и обезболивающий эффекты. У пациента снижается активность коры больших полушарий и усиливается выработка эндорфинов. В долгосрочной перспективе данный метод способен заменить медикаменты с аналогичным действием, так как не вызывает привыкания и зависимости. Кроме того, импульсный ток воздействует на вазомоторный центр, в результате у пациента стабилизируется артериальное давление, снижается опасность инсульта.

"Несмотря на то, что метод электросна применяется врачами уже много лет, на рынке медоборудования до сих пор нет компактного аппарата электросонтерапии, который мог бы питаться не только от электросети, но и от аккумулятора, и который был бы удобен в транспортировке. Наш прибор поможет решить эту проблему. Разработку планируем завершить в течение этого года, после чего будет собран опытный образец для испытаний", - отметила Юлия Лазаренко.

Согласно предварительным техническим характеристикам, вес прибора составит 2 кг, без подзарядки аккумулятора аппарат сможет проработать около 12 часов. Предусмотрено пять различных режимов частоты следования импульсов - от 5 до 160 Гц. Прибор будет соответствовать стандартам защиты электронных устройств для использования в полевых условиях. После прохождения стандартизации и сертификации по требованиям, предъявляемым к медицинскому оборудованию, коллектив разработчиков планирует начать мелкосерийное производство на площадке Инновационного бизнес-инкубатора технопарка Самара.

"Отдельным направлением в планах по реализации нашей продукции станет взаимодействие с предприятиями космической промышленности," - подчеркнула Юлия Лазаренко.