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Разработанный в СамГМУ тренажер ReviMotion получил регистрационное удостоверение в Казахстане

24 марта 2025 11:29
89
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviMotion получил регистрационное удостоверение в Казахстане

Министерство здравоохранения Республики Казахстан зарегистрировало как медицинское изделие мультисенсорный тренажер ReviMotion («Ревимоушен»), созданный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ). Удостоверение дает право на поставку ReviMotion в клинические учреждения и коммерческую реализацию на территории страны.

«Тренажер ReviMotion уже широко используется в учреждениях России. Он доказал свою эффективность в реабилитации пациентов с различными нозологиями при восстановлении двигательных и когнитивных функций как взрослых, так и детей, - говорит директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.  - Теперь инновационная разработка станет доступна и пациентам в КазахстанеВостребованность наших российских разработок не только внутри нашей страны, но и на экспорте подтверждает высокое качество отечественной инновационной продукции и способствует импортоопережению в здравоохранении».

ReviMotion - тренажер для активной двигательной реабилитации и абилитации пациентов по восстановлению опорно-двигательного аппарата. Он применяется при ДЦП, черепно-мозговых травмах, инсульте, аутизме и заболеваниях аутистического спектра, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваниях, а также при рассеянном склерозе.

ReviMotion способствует улучшению координации движений пациента, формированию правильных паттернов движений и осанки и положительно влияет на увеличение скорости и точности реакций, а также объема движений.

Тренажер также может использоваться как диагностическое оборудование для объективной оценки показателей движений или двигательных функций в крупных суставах. На основе данных диагностики специалисту проще сформировать индивидуальный комплекс упражнений ЛФК для пациента, установить уровень сложности и длительность занятий.

Диагностические упражнения и тесты позволяют также отслеживать динамику реабилитации пациента, получать отчеты в виде графиков и печатных форм. Специалист имеет доступ к персональной карточке пациента, в которой может видеть информацию о результатах диагностики и всех сеансах реабилитации.

Реабилитация на ReviMotion проходит в игровой форме, что позволяет работать и с взрослыми, и с детьми. Оптический трекинг отслеживает правильность выполнения упражнений ЛФК пациентом, а биологическая обратная связь моментально отражает результат на экране, например, в виде достижения цели игровым персонажем.

Фото: СамГМУ

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