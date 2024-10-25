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Разработанные в СамГМУ реагенты для анализов по ГОСТам заменят импортные аналоги

25 октября 2024 09:54
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Разработанные в СамГМУ реагенты для анализов по ГОСТам заменят импортные аналоги

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработали реагенты для проведения анализов по ГОСТам. Они используются для анализа различных химических элементов в сырье и продукции промышленных предприятий, в медицине и других областях. Реагенты позволят полностью заменить импортные аналоги, кроме того, их стоимость будет втрое меньше.

Как рассказал руководитель лаборатории новых материалов НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрей Соколов, производимая группа аналитических реагентов предназначена для анализа состава всевозможных объектов и материалов в соответствии с государственными стандартами качества - ГОСТами.

«Мы разработали четыре вида реактивов, – говорит Андрей Соколов. - Первый – для анализа наличия и количества селена в воде и иных жидкостях. Второй – для проведения бицинхониновой пробы, которая используется для анализа белка в клинико-диагностических лабораториях и металлов в различных сплавах, например, в хирургической стали. Третий реагент используется для анализа наличия и количества меди и никеля в сплавах, и отвечает на вопрос, какого качества эти сплавы. Четвертый реагент применяется для определения палладия, платины и других ценных элементов в различных материалах. Содержание всех этих веществ строго регламентировано ГОСТами».

Андрей Соколов пояснил, что сейчас подобные реагенты в России не производятся и лаборатории закупают их за рубежом. Мощности СамГМУ позволят покрыть потребность в реагентах для всей страны и при этом значительно снизить их стоимость.

«Производить такие реагенты сложно, это тонкая органическая химия, – говорит Андрей Соколов. - Необходимо провести многостадийный синтез, каждая стадия добавляет стоимость к общей стоимости продукта и в итоге он получается дорогим.  Мы смогли разработать дешевые методы синтеза из отечественного сырья, что позволяет успешно конкурировать с аналогичной импортной продукцией».

На данный момент продукты полностью готовы к выходу на рынок, имеют паспорта качества. В числе потенциальных потребителей – лаборатории по анализу воды на АЭС, лаборатории городских водоканалов, горно-обогатительных комбинатов, предприятий, производящих расходные материалы для медицины и биохимии, лаборатории по контролю качества при производстве электроники и микроэлектроники.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

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