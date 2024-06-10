Раздвижной эндопротез производства СамГМУ успешно установлен еще одному пациенту с онкологией

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Это уже второй раздвижной имплантат, произведенный в России полностью из отечественных материалов. Операцию провели в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере 71-летней женщине. Ей требовалось заменить верхнюю треть бедренной кости и при этом постепенно восстановить длину ноги. В дальнейшем длину эндопротеза можно будет увеличить без повторной операции.



В сентябре 2023 года пациентка попала в одну из городских больниц с переломом. В ходе обследования у женщины обнаружили опухоль верхней трети бедренной кости, которая стала причиной патологического перелома. После этого пациентка прошла обследование в онкодиспансере, где ей поставили диагноз агрессивная десмопластическая фиброма. Такие опухоли очень быстро растут и приводят к серьезным последствиям — вызывают размягчение кости, в результате чего кость «растворяется».



«Пока пациентка проходила обследование, устанавливался диагноз, она более полугода находилась в лежачем положении. Из-за этого образовалась контрактура левой нижней конечности, нога стала значительно короче другой. Вся верхняя треть бедренной кости была разрушена, поэтому нам было необходимо удалить разрушенный отдел кости вместе с опухолью и заместить протезом. Но так как нога была укорочена, мы приняли решение использовать раздвижной эндопротез производства СамГМУ. Операция прошла успешно, она длилась чуть меньше трех часов. На этом этапе мы удлинили ногу на 0,5 см, но в последующем будем измерять, насколько еще потребуется ее удлинить», — говорит врач онколог, травматолог-ортопед Виктор Иванов.



Конструкция эндопротезов широко востребована в целом ряде направлений, в том числе у пациентов с костной онкологией, в детской реконструктивной ортопедии и онкологии и других. Как отмечал директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко после отработки всех деталей установки раздвижных эндопротезов для взрослых пациентов в этом году запланирована первая операция у ребенка.



Выпуск индивидуальных и серийных эндопротезов в НИИ бионики и персонифицированной медицины организован в Индустриальном парке «Преображенка» на площадке Центра серийного производства СамГМУ.

Фото: пресс-служба правительства СО