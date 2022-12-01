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Психологи областного СПИД-центра помогают пациентам и их родственникам

1 декабря 2022 19:59
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Для формирования приверженности пациента к лечению проводится консультирование при назначении антиретровирусной терапии, направленное на профилактику тревожных состояний.

В Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД особое внимание уделяется вопросам профессиональной психологической помощи и поддержки пациентов.

"К каждому пациенту в нашем центре обеспечивается индивидуальный подход, задача любой консультации – правильно предоставить корректную информацию о ВИЧ-инфекции, поддержать, развеять страхи и помочь в принятии диагноза, так как от этого зависит успех лечения и качество жизни пациента, - рассказала психолог Самарском областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Силинская. - Зачастую при первичном консультировании мы сталкиваемся с дефицитом информации о самой инфекции. Важно оказать психологическую поддержку на принятие диагноза и помощь в адаптации к жизни с ВИЧ".

Для формирования приверженности пациента к лечению проводится консультирование при назначении антиретровирусной терапии, направленное на профилактику тревожных состояний. С пациентами, которые уже принимают препараты, психологи Центра проводят беседы о непрерывности лечения для поддержания мотивации стабильного приема лекарств.

«В Центре проводится также консультирование родственников пациентов и доверенных лиц. В беседе затрагиваются вопросы не только ВИЧ-инфекции, но и обсуждаются возможности поддержки близкого с положительным ВИЧ-статусом», - отметила Ольга Васильевна, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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Здравоохранение
Для формирования приверженности пациента к лечению проводится консультирование при назначении антиретровирусной терапии, направленное на профилактику тревожных состояний.
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