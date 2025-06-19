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При выписке льготного рецепта пациенты региона получат возможность выбрать способ его обеспечения

19 июня 2025 10:53
67
При выписке льготного рецепта пациенты получат возможность выбрать способ его обеспечения

В рамках подготовки к внедрению нового платежного инструмента по приобретению льготных лекарств – электронного сертификата – областной кабинет министров утвердил порядок определения предельной стоимости лекарственного препарата, приобретаемого с помощью этого платежного инструмента. Стоимость будет рассчитываться по результатам последней закупки идентичного товара, проведенной подведомственным министерству ГКУ «Самарафармация» (информация о закупках размещается в сети Интернет).

«С электронным сертификатом можно будет выбрать препараты, которые дороже суммы сертификата, и доплатить разницу из собственных средств», — уточнил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

При выписке льготного рецепта пациенты получат возможность выбрать способ его обеспечения: в натуральном виде в льготной аптеке, или с помощью электронного сертификата в любой аптеке, подключенной к системе. Во втором случае к карте «МИР» заявителя в Федеральном казначействе привязываются средства в размере стоимости выписанного препарата, которые в первую очередь будут использованы при его приобретении.

«Система приобретения льготных лекарств с помощью электронного сертификата заработает к концу года. Сертификат станет удобным и эффективным механизмом, который упростит жителям получение льготного лекарственного обеспечения, и мы на уровне региона должны подготовить и принять все необходимые для этого нормативные акты», —  подчеркнул Михаил Смирнов.

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