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Препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики тестируются в России

8 июня 2022 16:59
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По словам министра здравоохранения РФ, вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами - членами ШОС.

Препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики тестируются в России, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", - сказал он в ходе рабочей поездки в Ташкент для участия в пятом совещании министров здравоохранения государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мурашко отметил, что вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, например распространение оспы обезьян, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами - членами ШОС. "Мы намерены развивать наше сотрудничество, придерживаясь духа партнерства и взаимопомощи, на котором была основана ШОС. Мы будем и дальше ставить в приоритет поддержание и развитие наших добрососедских отношений. Мы верим, что любые возможные разногласия уйдут на второй план при стремлении спасти людские жизни. Мы продолжим поддерживать Всемирную организацию здравоохранения в той ведущей роли, которую она играет в глобальном управлении здравоохранением. Выражаю надежду, что наши взаимные усилия будут способствовать дальнейшему обеспечению национальной безопасности здоровья населения стран, входящих в ШОС", - сказал он на совещании.

Ранее Центр "Вектор" Роспотребнадзора подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины против оспы "Ортопоксвак". Вакцина разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций, пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве считают, что регистрация препарата может стать одним из ключевых элементов в арсенале высокоэффективных и безопасных средств профилактики особо опасных инфекционных заболеваний.

 

Фото:   pexels

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Здравоохранение
По словам министра здравоохранения РФ, вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами - членами ШОС.
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