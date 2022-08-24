Председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер: "Я призываю всех вакцинироваться"

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Почти 580 тысяч жителей региона прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В их числе и Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

«По характеру своей работы я много общаюсь с людьми и в университете, и в Общественной палате, бываю в разных коллективах, поэтому считаю, что ревакцинироваться нужно, поскольку это дает определенные гарантии, что даже если и заболеешь, то не в такой тяжелой форме, как это бывает, если ты не вакцинировался, - отметил Виктор Александрович. - Учитывая эти обстоятельства, я решил – прививаться пора. Начинается новый учебный год. Какой-то запас времени на адаптацию, укрепление иммунитета нужно, я и выбрал это день для ревакцинации. Конечно, это особенно важно для тех, кто работает с людьми, но можно сказать, мы все сталкиваемся с общением: все ходим в торговые центры, в магазины, на рынок, ярмарки. И важно, чтобы люди не передавали друг другу инфекцию. Поэтому я призываю всех вакцинироваться».

Через 6 месяцев после того, как человек переболел или привился, его иммунитет снижается. Чтобы укрепить организм, усилить выработку антител, нужно обязательно сделать повторную вакцинацию, подчеркивают врачи.

«Ревакцинироваться необходимо всем, но особенно людям старшего поколения, пациентам с хроническими заболеваниями, жителям, которые по роду работы общаются с большими группами людей, - рассказала заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик. - Пожилые люди переносят заболевание в более тяжелой форме, поэтому им жизненно важна вакцинация. А прививка дает шанс перенести заболевание легко».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.

Фото: правительство СО